"Начало нового многообещающего этапа" - Павелко поздравил Черноморец с назначением Григорчука

Глава УАФ Андрей Павелко поздравил "Черноморец " с назначением Романа Григорчука главным тренером одесской команды.

"Искренне поздравляю футбольную Одессу с началом нового многообещающего этапа. Желаю болельщикам "Черноморца" уже в ближайшее время почувствовать драйв игры своей усиленной команды и эмоции новых триумфов.

Поздравляя УАФ с 30-летием, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в стране возрождаются футбольные клубы, еще несколько лет назад переживавшие не лучшие времена.

Уже сейчас своей игрой нас снова радуют "Металлист", "Кривбасс", "Карпаты". И вот эти ряды с новыми силами и амбициями уверенно пополняет "Черноморец", – написал Павелко.