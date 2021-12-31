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"Начало нового многообещающего этапа" - Павелко поздравил Черноморец с назначением Григорчука

Премьер-лига
(2 голосов)

Глава УАФ в курсе всех резонансных событий

"Начало нового многообещающего этапа" - Павелко поздравил Черноморец с назначением Григорчука

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко поздравил "Черноморец" с назначением Романа Григорчука главным тренером одесской команды.

"Искренне поздравляю футбольную Одессу с началом нового многообещающего этапа. Желаю болельщикам "Черноморца" уже в ближайшее время почувствовать драйв игры своей усиленной команды и эмоции новых триумфов.

Поздравляя УАФ с 30-летием, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в стране возрождаются футбольные клубы, еще несколько лет назад переживавшие не лучшие времена.

Уже сейчас своей игрой нас снова радуют "Металлист", "Кривбасс", "Карпаты". И вот эти ряды с новыми силами и амбициями уверенно пополняет "Черноморец", – написал Павелко.

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В статье: Роман Григорчук Андрей Павелко Черноморец (Одесса)
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