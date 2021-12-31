Маркевич - о еврокубках: Все наши команды оказались статистами на этом празднике футбола

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич высказался о конкуренции в УПЛ , которая влияет на выступления сборной Украины и наших клубов в еврокубках.

— Многие эксперты придерживаются мнения, что национальная сборная Украины могла выступать и поэффективнее, если бы конкуренция в чемпионате УПЛ была более острой…

— Скорее всего, они правы. Ведь из года в год, повторяется одна и та же картина в борьбе за золотые награды. Все решается в соперничестве киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", остальные – на подтанцовке.

—К сожалению, и в отчетном сезоне третья сила в чемпионате УПЛ так и не появилась. А в схватке грандов украинского футбола Вы кому отдаете предпочтение?

— Сложный вопрос…Знаю только, что обладатель титула определится в одном из последних туров. Поэтому очень много будет зависеть от того, как "Динамо" и "Шахтер" поработают в ближайшее время на трансферном рынке. Ибо, как подтвердили их выступления в Лиге чемпионов, они не безгрешны, чем и воспользовались конкуренты.

— Вы считаете, что провал представителей Украины в еврокубковой кампании был справедливым?

— Отвечу утвердительно, выступили очень плохо, хотя я был уверен, что "горняки" зацепятся за Лигу Европы, но реалии таковы, что все наши команды оказались статистами на этом празднике футбола.

— Теперь давайте возвратимся к событиям в чемпионате УПЛ, кто стал для Вас приятным открытием?

— Артем Довбик, Михаил Мудрик и Виталий Миколенко, который не случайно близок к переходу в сильнейшую мировую лигу-АПЛ.

— На Ваш взгляд, какие шаги нужно предпринять, чтобы чемпионат УПЛ стал конкурентоспособным?

— Прежде всего, необходимо более качественно работать селекционерам клубов, если уже приглашать легионеров, так чтобы они были сильнее наших. Нужно навести порядок с арендованными игроками, вернуться к проведению чемпионата среди молодежных команд. Ибо на так называемой "переправе" теряется много перспективных футболистов и как бы не оказаться в роли скупого, который платит дважды.

Я очень надеюсь, что с возвращением в элиту "Металлиста", прогресса "Днепра-1", "Черноморца", львовских команд, интерес к чемпионату УПЛ –возрастет. Ибо конкуренция всегда способствовала росту мастерства.