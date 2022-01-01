Колос уже во второй раз объявил о подписании Тотовицкого

Колос провел свой уже второй официальный трансфер в зимнее межсезонье. Коваливцы подписали бывшего игрока "Десны" Андрея Тотовицкого. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.

Отметим, что недавно “Колос” уже объявил о подписании Тотовицкого, но затем удалил все публикации . Meta-ratings отмечал, что стороны не могли договориться о зарплате.

Опять же, и теперь клуб не объявил никаких условий контракта.

Последние два года Андрей провел в “Десне”, записав в свой актив 16 голов и 9 ассистов в 47 матчах.