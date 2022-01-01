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Колос уже во второй раз объявил о подписании Тотовицкого
На этот раз не удалят пост?
Десна
Колос провел свой уже второй официальный трансфер в зимнее межсезонье. Коваливцы подписали бывшего игрока "Десны" Андрея Тотовицкого. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.
Отметим, что недавно “Колос” уже объявил о подписании Тотовицкого, но затем
Опять же, и теперь клуб не объявил никаких условий контракта.
Последние два года Андрей провел в “Десне”, записав в свой актив 16 голов и 9 ассистов в 47 матчах.
Добавим, что недавно “Колос” также
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