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Колос уже второй раз объявил о подписании Тотовицкого

Премьер-лига
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На этот раз не удалят пост?

Колос уже второй раз объявил о подписании Тотовицкого

Десна

Новина українською

Колос провел свой уже второй официальный трансфер в зимнее межсезонье. Ковалевцы подписали бывшего игрока "Десны" Андрея Тотовицкого. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.

Отметим, что недавно “Колос” уже объявил о подписании Тотовицкого, но затем удалил все публикации. Meta-ratings отмечал, что стороны не могли договориться о зарплате.

Опять же, и теперь клуб не объявил никаких условий контракта.

Последние два года Андрей провел в “Десне”, записав в свой актив 16 голов и 9 ассистов в 47 матчах.

Добавим, что недавно “Колос” также объявил о возвращении Павла Ореховского.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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