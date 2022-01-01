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Эвертон официально объявил о подписании Миколенка
Это случилось!
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Эвертон" объявил о подписании левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко. Об этом “ириски” сообщили на своем официальном сайте и в соцсетях.
Happy New Signing! ???? pic.twitter.com/dUmPpBuxEj— Everton (@Everton) January 1, 2022
Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. Сумму "Эвертон" не назвал, однако инсайдеры указывали на 21-23 млн. евро.
Левый бек выбрал себе 19 номер. Последним владельцем этого номера в составе "ирисок" был Хамес Родригес, который покинул клуб прошлым летом. Отметим, что раньше Миколенко никогда не играл с такой цифрой на спине за "Динамо" и сборную Украины. Его классическим номером в последние годы была 16-ка. В “Эвертоне” она занята Абдуллайе Дукуре.
Напомним, что Миколенко – воспитанник киевского "Динамо". За первую команду “бело-синих” он дебютировал в августе 2017-го и с тех пор провел 132 матча, записав в свой актив семь голов и 20 ассистов.
Также на счету Виталия 21 выступление за национальную сборную Украины, в том числе четыре поединка на Евро-2020.
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