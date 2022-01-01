Эвертон официально объявил о подписании Миколенка

"Эвертон" объявил о подписании левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко. Об этом “ириски” сообщили на своем официальном сайте и в соцсетях.

Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. Сумму "Эвертон" не назвал, однако инсайдеры указывали на 21-23 млн. евро.

Левый бек выбрал себе 19 номер. Последним владельцем этого номера в составе "ирисок" был Хамес Родригес, который покинул клуб прошлым летом. Отметим, что раньше Миколенко никогда не играл с такой цифрой на спине за "Динамо" и сборную Украины. Его классическим номером в последние годы была 16-ка. В “Эвертоне” она занята Абдуллайе Дукуре.

Напомним, что Миколенко – воспитанник киевского "Динамо". За первую команду “бело-синих” он дебютировал в августе 2017-го и с тех пор провел 132 матча, записав в свой актив семь голов и 20 ассистов.

Также на счету Виталия 21 выступление за национальную сборную Украины, в том числе четыре поединка на Евро-2020.