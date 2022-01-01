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Палкин: Рух поставил три автобуса у своих ворот, и мы играли так 90 минут

Премьер-лига
(3 голосов)

Функционер поделился впечатлениями

Палкин: Рух поставил три автобуса у своих ворот, и мы играли так 90 минут

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарий о том, какой матч "горняков" был худшим в этом сезоне:

– В одном из интервью вы сказали, что худший матч сезона был с "Рухом". Почему так?

– Имелось в виду, что для болельщиков он был неинтересен, потому что "Рух" поставил три автобуса у своих ворот и в такой футбол мы играли 90 минут. Если мы хотим, чтобы болельщики ходили на стадионы, то должны играть в футбол.

А зачем болельщику потерять полдня, ехать на стадион, тратить деньги, чтобы посмотреть, как мы 90 минут стоим в штрафной и пытаемся забить гол. Это не футбол. Такой футбол смотреть никто не будет и ходить на него никто не будет.

Мы должны поднимать уровень футбола в стране и понимать, что играем ради болельщиков, а не для собственников, президентов и генеральных директоров.

Надо обращать внимание на то, какой футбол каждая из команд проповедует. А отобрать очки любой ценой – ну, тогда мы будем иметь то, что имеем. Нынешний сезон – самый плохой для украинских клубов на евроарене, – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
01.01.2022 в 14:30
((( … боже ж мой, сколько ж уже можно эти автобусы пережевывать. Играли, как играли, да - каждый в свою игру. Кто ж Палкину виноват, что евойные пешеходы пасуют перед Руховскими автолюбителями …)))
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