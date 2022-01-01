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Палкин: Рух поставил три автобуса у своих ворот, и мы играли так 90 минут
Функционер поделился впечатлениями
Фото: ФК Шахтер Донецк
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарий о том, какой матч "горняков" был худшим в этом сезоне:
– В одном из интервью вы сказали, что худший матч сезона был с "Рухом". Почему так?
– Имелось в виду, что для болельщиков он был неинтересен, потому что "Рух" поставил три автобуса у своих ворот и в такой футбол мы играли 90 минут. Если мы хотим, чтобы болельщики ходили на стадионы, то должны играть в футбол.
А зачем болельщику потерять полдня, ехать на стадион, тратить деньги, чтобы посмотреть, как мы 90 минут стоим в штрафной и пытаемся забить гол. Это не футбол. Такой футбол смотреть никто не будет и ходить на него никто не будет.
Мы должны поднимать уровень футбола в стране и понимать, что играем ради болельщиков, а не для собственников, президентов и генеральных директоров.
Надо обращать внимание на то, какой футбол каждая из команд проповедует. А отобрать очки любой ценой – ну, тогда мы будем иметь то, что имеем. Нынешний сезон – самый плохой для украинских клубов на евроарене, – сказал Палкин.
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