Паст: Возвращение в Черноморец? Меня все устраивает в Днепре-1

Голкипер "Днепра-1" Евгений Паст рассказал о своем возможном возвращении в "Черноморец":

"Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с "Днепром-1" еще на 1,5 года. Меня все там устраивает.

Что касается якобы моего перехода в "Черноморец", то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем.

Хотя непонятно, для чего это делается", — сказал Паст.