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Паст: Возвращение в Черноморец? Меня все устраивает в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок не собирается уходить из команды

Паст: Возвращение в Черноморец? Меня все устраивает в Днепре-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Паст рассказал о своем возможном возвращении в "Черноморец":

"Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с "Днепром-1" еще на 1,5 года. Меня все там устраивает.

Что касается якобы моего перехода в "Черноморец", то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем.

Хотя непонятно, для чего это делается", — сказал Паст.

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В статье: Евгений Паст Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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