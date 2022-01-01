Миколенко вошел в тройку самых дорогих продаж в истории Динамо

"Эвертон" сегодня, 1 января, официально объявил о подписании левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко . На официальном сайте “ириски” не опубликовали сумму перехода, однако портал transfermarkt поделился этой информацией.

По данным источника, клуб из Ливерпуля заплатил киевлянам 23,5 млн евро. Таким образом, Виталий стал третьим самым дорогим трансфером "на выход" в истории "Динамо".

Совсем чуть-чуть не хватило защитнику до суммы, которую заплатил "Милан" в 1999-м году за Андрея Шевченко. Тогда нападающий обошелся "россонерри" в 23,91 млн евро.

Рекордсменом этого списка до сих пор остается Андрея Ярмоленко, который в 2018 году за 25 миллионов в европейской валюте присоединился к "Боруссии" Дортмунд.

После перехода Миколенко на четвертое место подвинулся Александар Драгович (21 млн евро, "Байер").