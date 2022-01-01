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Миколенко вошел в тройку самых дорогих продаж в истории Динамо
Совсем чуть-чуть не хватило до Шевченко
Твіттер Евертона/Автор невідомий
"Эвертон" сегодня, 1 января,
По данным источника, клуб из Ливерпуля заплатил киевлянам 23,5 млн евро. Таким образом, Виталий стал третьим самым дорогим трансфером "на выход" в истории "Динамо".
Совсем чуть-чуть не хватило защитнику до суммы, которую заплатил "Милан" в 1999-м году за Андрея Шевченко. Тогда нападающий обошелся "россонерри" в 23,91 млн евро.
Рекордсменом этого списка до сих пор остается Андрея Ярмоленко, который в 2018 году за 25 миллионов в европейской валюте присоединился к "Боруссии" Дортмунд.
После перехода Миколенко на четвертое место подвинулся Александар Драгович (21 млн евро, "Байер").
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