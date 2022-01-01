400 тысяч долларов за первый сезон. Динамо не смогло дать Тотовицкому те условия, которые предложил Колос

Стали известны некоторые финансовые условия перехода Андрея Тотовицкого в "Колос" . Коваливский клуб предложил игроку 100 тысяч долларов подъемных во время трансфера, а также 25 тысяч долларов зарплаты в месяц (300 тысяч в год).

У Тотовицкого был также вариант с “Динамо”, но киевляне не смогли предложить полузащитнику те условия, которые готов был дать “Колос”. "Бело-синие" хотели взять Андрея на сборы, и только по их итогам решать, подписывать контракт или нет. Об этом сообщает meta-ratings.

Напомним, что Тотовицкий покинул “Десну” после первой половины текущего сезона на правах свободного агента. В его активе три гола и три ассиста в 13 матчах УПЛ.