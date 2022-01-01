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400 тысяч долларов за первый сезон. Динамо не смогло дать Тотовицкому те условия, которые предложил Колос
Большие деньги для УПЛ
Фото: ФК Десна
Стали известны некоторые финансовые условия
У Тотовицкого был также вариант с “Динамо”, но киевляне не смогли предложить полузащитнику те условия, которые готов был дать “Колос”. "Бело-синие" хотели взять Андрея на сборы, и только по их итогам решать, подписывать контракт или нет. Об этом сообщает meta-ratings.
Напомним, что Тотовицкий покинул “Десну” после первой половины текущего сезона на правах свободного агента. В его активе три гола и три ассиста в 13 матчах УПЛ.
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