  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 400 тысяч долларов за первый сезон. Динамо не смогло дать Тотовицкому те условия, которые предложил Колос
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

400 тысяч долларов за первый сезон. Динамо не смогло дать Тотовицкому те условия, которые предложил Колос

Премьер-лига
(4 голосов)

Большие деньги для УПЛ

400 тысяч долларов за первый сезон. Динамо не смогло дать Тотовицкому те условия, которые предложил Колос

Фото: ФК Десна

Новина українською

Стали известны некоторые финансовые условия перехода Андрея Тотовицкого в "Колос". Коваливский клуб предложил игроку 100 тысяч долларов подъемных во время трансфера, а также 25 тысяч долларов зарплаты в месяц (300 тысяч в год).

У Тотовицкого был также вариант с “Динамо”, но киевляне не смогли предложить полузащитнику те условия, которые готов был дать “Колос”. "Бело-синие" хотели взять Андрея на сборы, и только по их итогам решать, подписывать контракт или нет. Об этом сообщает meta-ratings.

Напомним, что Тотовицкий покинул “Десну” после первой половины текущего сезона на правах свободного агента. В его активе три гола и три ассиста в 13 матчах УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.01.2022 в 16:41
за что платить такие бабки в колхозно-дворовом УПЛ --народ живёт в нищите а они жируют
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.01.2022 в 16:32
главное первоисточник достоверный: Петрович возле рюмочной в Коваливке.
Ответить
0
-3
football_soccer (Украина)
01.01.2022 в 16:26
тут даже комментировать нечего. Наших клубов в еврокубках громят все кому не лень, пока обычные, средненькие игроки в средненьких клубах получают 300-400 тысяч долларов. Вот поэтому они и не пашут. А зачем?
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.01.2022 в 16:25
Норм. Он если в ударе, то стоит и больше!
Ответить
0
-2
Dalskyi (Sviaschene)
01.01.2022 в 16:16
Ну які чотири сотні, яби і сто не дав. А в Колосі дурні, вкотре переконуюсь.
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.01.2022 в 16:16
Урожай был хороший, могут себе позволить)))... но реально они попали. Тото, как всегда, пол года будет в лазарете. Ну теперь это проблемы Колоса.
Ответить
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.01.2022 в 16:08
Был бы нужен, купили бы....
Ответить
+2
-3
ZNAK_VOPROSA
01.01.2022 в 16:32
Вика, тебя никто не спрашивал. Иди ублажать Олексина
Ответить
+1
-2
fan sd
01.01.2022 в 16:45
дай им взаймы жертва аборта
Ответить
0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.01.2022 в 16:02
Та куди Динамі до фаворитів УПЛ...
Ответить
+3
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.01.2022 в 15:48
На нищету закосили.
Ответить
+2
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...