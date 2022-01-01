Юрий Гура - о трансферах: Давайте запасемся терпением

Коуч "Александрии" Юрий Гура дал комментарий о возможных трансферах Владислава Калитвинцева, Дениса Костышина и Артура Авагимяна:

"Мне приходилось читать в прессе, что "Александрия" вскоре усилит свои ряды такими известными футболистами, как Владислав Калитвинцев из "Десны", Денис Костышин, Артур Авагимян.

Я не скрываю, что мне импонирует игра этих исполнителей, но утверждать, что эти игроки продолжат карьеру в "Александрии", преждевременно. Тем более, что у них действующие контракты со своими клубами.

Поэтому давайте запасемся терпением, подождем до 10 января, когда мои подопечные возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ и если к этому времени подпишем новобранцев, то обязательно об этом проинформируем", – сказал Гура.