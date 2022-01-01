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Мудрик: Де Дзерби сказал, что он здесь, чтобы полностью раскрыть мой потенциал

Премьер-лига
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Игрок счастлив играть за "горняков"

Мудрик: Де Дзерби сказал, что он здесь, чтобы полностью раскрыть мой потенциал

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Молодой полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик дал комментарий о выступлениях в составе донецкой команды:

– Каким запомнишь уходящий год? Согласен, что он прорывной в твоей карьере?

– Да, согласен, что год стал для меня прорывным, но он также был сложным и эмоциональным. Несмотря на то, что он прорывной, хотелось бы сделать следующий еще лучше.

– В первый день пребывания в Украине Роберто Де Дзерби звонил тебе лично. О чем с тобой говорил и насколько неожиданно и волнительно было, когда тебя набрал новый главный тренер?

– Если честно, я чуть-чуть не поверил, когда он позвонил. Было волнительно и интересно, понимал, что это новый вызов. Очень приятно, что Мистер решил меня набрать в первый же день. Помню, я как никогда слушал его и вникал, да и сейчас продолжаю это делать.

Рад, что мы общаемся и находим общий язык. Он сразу же мне сказал, что знает, как играю, и он здесь для того, чтобы полностью раскрыть мой потенциал. Также сказал, что полностью мне доверяет. Для меня многое значат такие слова Мистера – это чуть ли не главное, что я хотел услышать.

– Два года подряд лучшими в "Шахтере" признавались вратари, сейчас – футболист атаки. Это говорит о том, что атакующая игра налаживается и уже раскрывается с новых сторон?

– Думаю, и в прошлых сезонах у "Шахтера" была хорошая атака, но с приходом Мистера она стала еще лучше. Мы будем стараться вообще не подпускать соперников к нашим воротам, владеть 90 процентов времени мячом и еще больше забивать – это наша цель.

– Раньше болельщики знали тебя только благодаря скорости и финтам. За эти полсезона они смогли увидеть другие качества и то, как ты можешь работать на команду?

– Конечно. Я думаю, болельщики, которые внимательно смотрят футбол, видят, что, помимо техники и скорости, я очень много работаю над другими аспектами: командной игрой, действиями в отборе, также не менее важна позиционная игра с мячом и без мяча. Ну а над техникой и скоростью нужно и так постоянно продолжать работать.

– Твои основные цели? Какие качества нужно развивать на зимних сборах в первую очередь?

– Я очень недоволен своей скоростью и выносливостью – в первую очередь хотелось бы улучшить эти качества. Еще – игра головой, удары, найти больше взаимопонимания с партнерами на поле. Повторюсь: взаимопонимание – ключевое, помимо всего того, что хочешь и нужно развивать, – сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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