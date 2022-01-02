Футбольный агент: У Динамо есть возможность продать еще одного своего лидера. Вопрос в финансовых аппетитах

Футбольный агент Вячеслав Заховайло заявил, что киевское "Динамо" имеет возможность продать еще одного своего лидера:

“Поделюсь, но не буду вспоминать имена. Я буду правильным. "Динамо" Киев может продать одного из своих лидеров в ближайшее время. Вопросы переговоров. Может ли претендент убедить или удовлетворить финансовые требования киевлян?” – написал агент на своей странице в Facebook.