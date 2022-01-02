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Футбольный агент: У Динамо есть возможность продать еще одного своего лидера. Вопрос в финансовых аппетитах

Премьер-лига
(2 голосов)

Главное – удовлетворить руководство клуба

Футбольный агент: У Динамо есть возможность продать еще одного своего лидера. Вопрос в финансовых аппетитах

fcdynamo.com

Новина українською

Футбольный агент Вячеслав Заховайло заявил, что киевское "Динамо" имеет возможность продать еще одного своего лидера:

“Поделюсь, но не буду вспоминать имена. Я буду правильным.

"Динамо" Киев может продать одного из своих лидеров в ближайшее время. Вопросы переговоров. Может ли претендент убедить или удовлетворить финансовые требования киевлян?” – написал агент на своей странице в Facebook.

Напомним, что вчера, 1 января, "Эвертон" официально объявил о трансфере левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Он был вторым самым дорогим игроком киевлян (16 млн евро) по данным портала Transfermarkt. Лидером является Виктор Цыганков (25 млн), а третью позицию занимал Илья Забарный (13 млн).

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Вячеслав Заховайло
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
02.01.2022 в 14:04
Цыгана уже не кто не купит --прошло его время до тянули
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Caballero (DC)
02.01.2022 в 13:45
Вы меня опередили! ))) Лидеров в кибуцах не бывает )))
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таврия19752009 (симферополь)
02.01.2022 в 13:42
У Динамо есть лидеры ? Гармаш?)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
02.01.2022 в 12:36
Как по мне так быстрей продадут Бую, чем Цыгана,все боятся хрусталика покупать,вываливать кучу бабла,разве что денежный мешок,они же бомжи с рашки сделают предложение,им главное ослабить наш чемп
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+1
-1
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K-Spirit (Киев)
02.01.2022 в 12:33
Продадут то, не знаю что. Продадут туда, не знаю куда. Сказочный инсайд.
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+3
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