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Футбольный агент: У Динамо есть возможность продать еще одного своего лидера. Вопрос в финансовых аппетитах
Главное – удовлетворить руководство клуба
fcdynamo.com
Футбольный агент Вячеслав Заховайло заявил, что киевское "Динамо" имеет возможность продать еще одного своего лидера:
“Поделюсь, но не буду вспоминать имена. Я буду правильным.
"Динамо" Киев может продать одного из своих лидеров в ближайшее время. Вопросы переговоров. Может ли претендент убедить или удовлетворить финансовые требования киевлян?” – написал агент на своей странице в Facebook.
Напомним, что вчера, 1 января, "Эвертон"
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