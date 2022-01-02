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Палкин: В первый день в Украине Де Дзерби попросил позвонить Мудрику

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер знал потенциал Михаила

Палкин: В первый день в Украине Де Дзерби попросил позвонить Мудрику

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарий о выступлениях молодого полузащитника Михаила Мудрика:

– Это тот случай, когда нужно очень-очень большое терпение. От смены пяти тренеров до аплодисментов на "Сантьяго Бернабеу" был пройден серьезный путь. Сначала он пришел из Академии к Кривенцову в дубль, потом была аренда, затем был Фонсека и снова аренда, потом Каштру и аренда. Каждый пытался с ним работать, но ни у кого не получалось, а Роберто доказал всем, что нужно иметь другие подходы. В первый же день в Украине Роберто изъявил желание позвонить Мудрику, то есть Мишу он набрал для разговора первым.

– Они не были еще знакомы?

– Нет. Он попросил набрать ему Мудрика, хоть я и пытался его остановить, ну и у Миши бы там сердце в пятки ушло. Это говорит о том, что он знал его потенциал, и о том, что у себя в голове он уже смоделировал, каким образом Мудрик будет подводиться к составу.

Сегодня Мудрик у всех на устах, последние два месяца он лучший игрок "Шахтера", аплодисменты на "Сантьяго Бернабеу" и остальное – это работа Де Дзерби с молодыми. Это один из триггеров, о которых я говорил ранее, и показывает, что мы идем правильным путем. Порой мы чем-то жертвуем, но понимаем, что идем в правильном направлении.

– Мудрик сможет вырасти в игрока мирового уровня? Как ему сделать так, чтобы его обошла звездная болезнь?

– Если базово говорить, то у него все для этого есть. С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у него есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет.

Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила, – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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