Григорчук: Слава Богу, что я вернулся в свой родной клуб

Новый наставник "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о том, что после ухода из клуба в 2014 года всегда хотел вернуться в Одессу:

"Говорил тогда эти слова от искреннего сердца, ничего не преувеличивая. В ту пору в стране возникла непростая ситуация, и это стало следствием проблем в "Черноморце". Какое-то время было не до футбола. Поэтому я и уехал. Хотя тогда в чемпионате Украины было все настолько здорово, что если бы это развивалось и в дальнейшем, то не только у меня, но и у любого другого представителя клуба не возникало бы никаких мыслей по поводу каких-либо шагов.

В том "Черноморце" все члены команды очень любили Одессу, и им все нравилось. У нас тогда дела складывались хорошо — как по результату, так и по игре. Да и на стадионе была просто чудесная атмосфера.

Так вот, когда, покидая одесскую команду я говорил слова своего обращения, надеялся, что вернусь в "Черноморец". Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в свой родной клуб. Поверьте, говорю это без какого-либо преувеличения. Одесса - чудесный город, в котором я живу. В нем настоящая футбольная среда — в этом нет никаких сомнений! Я с нетерпением жду первую игру, когда мы будем на стадионе, на котором будет прекрасная атмосфера", - сказал Григорчук.