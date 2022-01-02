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Григорчук: Слава Богу, что я вернулся в свой родной клуб

Премьер-лига
(5 голосов)

Тренер рад возвращению в Одессу

Григорчук: Слава Богу, что я вернулся в свой родной клуб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый наставник "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о том, что после ухода из клуба в 2014 года всегда хотел вернуться в Одессу:

"Говорил тогда эти слова от искреннего сердца, ничего не преувеличивая. В ту пору в стране возникла непростая ситуация, и это стало следствием проблем в "Черноморце". Какое-то время было не до футбола. Поэтому я и уехал. Хотя тогда в чемпионате Украины было все настолько здорово, что если бы это развивалось и в дальнейшем, то не только у меня, но и у любого другого представителя клуба не возникало бы никаких мыслей по поводу каких-либо шагов.

В том "Черноморце" все члены команды очень любили Одессу, и им все нравилось. У нас тогда дела складывались хорошо — как по результату, так и по игре. Да и на стадионе была просто чудесная атмосфера.

Так вот, когда, покидая одесскую команду я говорил слова своего обращения, надеялся, что вернусь в "Черноморец". Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в свой родной клуб. Поверьте, говорю это без какого-либо преувеличения. Одесса - чудесный город, в котором я живу. В нем настоящая футбольная среда — в этом нет никаких сомнений! Я с нетерпением жду первую игру, когда мы будем на стадионе, на котором будет прекрасная атмосфера", - сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
02.01.2022 в 22:19
Удачі
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Черноморчик (Одесса )
02.01.2022 в 22:04
Главное чтобы цены не были больше , чем на лигу чемпионов , как было раньше .
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