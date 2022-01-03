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Григорчук: Для решения кадровых вопросов нужно какое-то время

Премьер-лига
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Главный тренер "Черноморца" - о формировании состава

Григорчук: Для решения кадровых вопросов нужно какое-то время

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

Новый главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о формировании состава одесской команды.

"После того, как мы полностью его сформируем и определимся, об этом будет объявлено на пресс-конференции 9 января. Ведь я только в четверг подписал контракт, а до этого в столь важном процессе все тщательно прикидывали, чтобы поставить точки над "і".

Для решения кадровых вопросов действительно нужно какое-то время, а если учесть, что сейчас идут новогодние праздники, все немного оттягивается. Поэтому о том, каким будет тренерский штаб и персонал "Черноморца" люди узнают через неделю, когда команда начнет подготовку к весенней части сезона", - сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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