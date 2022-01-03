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Ингулец определился с четырьмя спаррингами на зимнем сборе в Турции
В составе делегации будет 25 футболистов
Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен
С 15 по 27 января футболисты из Петрово проведут дома первый этап подготовки к весенней части сезона.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, подопечные Сергея Лавриненко отправятся на сбор в Турцию, где запланированы семь контрольных матчей. Пока что подписаны контракты на проведение четырех спаррингов: 30 января — с болгарским "ЦСКА" (София), 10 февраля — с ФК "Медзь"(Польша, Легница), 16 — с "Кривбассом" и 18 — с еще одной польской командой - "Видзев" (Лодзь).
По имеющейся информации, в составе делегации "Ингульца", которая отправится на сбор в Турцию, будет 25 футболистов, среди них и группа новичков.
Напомним, что "Ингулец" занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков и имея одну игру в запасе.
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