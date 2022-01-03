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Палкин: УПЛ пока далека до уровня чемпионата 2012-2013 годов
Гендиректор "Шахтера" - о развитие чемпионата Украины
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оценил уровень нынешнего чемпионата Украины.
– Сейчас на третьем месте в чемпионате идет "Днепр-1", а в следующем году в высшую лигу наверняка вернутся "Металлист" и "Кривбасс". Можно ли надеяться на камбэк чемпионата и возвращение зрительского интереса к футболу?
– У нас есть продвижение в этом направлении. Вы правильно сказали, что вновь заходит "Металлист", серьезной боевой единицей стал "Днепр-1", возвращается "Кривбасс". Но все равно нам пока далеко до уровня чемпионата 2012–2013 годов. Еще предстоит большой путь, но, главное, мы движемся в правильном направлении. С каждым годом понемногу, но улучшения появляются.
– Что нужно сделать, чтобы увеличить интерес болельщиков и вернуть чемпионат на уровень 2012 года?
– Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране. Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос, - сказал Палкин.
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