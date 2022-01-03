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Палкин: УПЛ пока далека до уровня чемпионата 2012-2013 годов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Гендиректор "Шахтера" - о развитие чемпионата Украины

Палкин: УПЛ пока далека до уровня чемпионата 2012-2013 годов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оценил уровень нынешнего чемпионата Украины.

– Сейчас на третьем месте в чемпионате идет "Днепр-1", а в следующем году в высшую лигу наверняка вернутся "Металлист" и "Кривбасс". Можно ли надеяться на камбэк чемпионата и возвращение зрительского интереса к футболу?

– У нас есть продвижение в этом направлении. Вы правильно сказали, что вновь заходит "Металлист", серьезной боевой единицей стал "Днепр-1", возвращается "Кривбасс". Но все равно нам пока далеко до уровня чемпионата 2012–2013 годов. Еще предстоит большой путь, но, главное, мы движемся в правильном направлении. С каждым годом понемногу, но улучшения появляются.

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– Что нужно сделать, чтобы увеличить интерес болельщиков и вернуть чемпионат на уровень 2012 года?

– Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране. Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос, - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
03.01.2022 в 11:13
начал разбираться в футболе а вот в тренерах нет --Дзерби физрук для УПЛ а для ЕК пустышка -ищите замену
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.01.2022 в 09:42
навіть клуби з нинішньої першої десятки мають проблеми фінансування
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.01.2022 в 09:36
можливо розширення УПЛ з 12 до 16 команд було поспішне рішення.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
03.01.2022 в 10:44
Украина пошла по пути Северной Кореи и построила фейковый чемпионат с 16-тью командами, лишь бы страна агрессор не заметила упадок...
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0
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