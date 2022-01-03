Осуществил мечту ребенка. Цыганков подарил футболку фанату со своим автографом

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков отметился хорошим поступком во время зимнего отпуска.

Вингер "бело-синих" после отпуска вернулся в Киев и по приглашению патрульной полиции столицы посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что еще перед новогодними праздниками, 9-летний сын погибшего полицейского Даниил признался, что очень хочет получить футболку с автографом Цыганкова, который является его кумиром.

Сотрудники правоохранительных органов решили осуществить мечту маленького фаната. Цыганков посетил управление полиции, где пообщался с мальчиком, поздравил его с Новым годом и подарил футболку со своим автографом.