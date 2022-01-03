  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Осуществил мечту ребенка. Цыганков подарил футболку фанату со своим автографом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осуществил мечту ребенка. Цыганков подарил футболку фанату со своим автографом

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидер киевлян отметился хорошим поступком

Осуществил мечту ребенка. Цыганков подарил футболку фанату со своим автографом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков отметился хорошим поступком во время зимнего отпуска.

Вингер "бело-синих" после отпуска вернулся в Киев и по приглашению патрульной полиции столицы посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что еще перед новогодними праздниками, 9-летний сын погибшего полицейского Даниил признался, что очень хочет получить футболку с автографом Цыганкова, который является его кумиром.

Сотрудники правоохранительных органов решили осуществить мечту маленького фаната. Цыганков посетил управление полиции, где пообщался с мальчиком, поздравил его с Новым годом и подарил футболку со своим автографом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
kyiv.npu.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...