Палкин: Уход Мампасси - это месседж всем футболистам Академии

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансфере защитника Марка Мампасси из донецкого клуба в "Локомотив" (Москва).

– Насколько для "Шахтера" важен трансфер 18-летнего Мампасси, который не сыграл за клуб ни одного официального матча? Деньги от продажи Марка существенно пополнили бюджет клуба и Академии.

– Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед, - заявил Палкин.

Напомним, 18-летний защитник перешел из "Шахтера" в московский "Локомотив". Трансфер украинца обошелся клубу в 4 млн евро. Новый контракт рассчитан на 5 лет, а зарплата игрока - 300 тысяч евро в год.