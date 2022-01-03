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Палкин: Уход Мампасси - это месседж всем футболистам Академии

Премьер-лига
(2 голосов)

Молодой защитник стал игроком российского клуба

Палкин: Уход Мампасси - это месседж всем футболистам Академии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансфере защитника Марка Мампасси из донецкого клуба в "Локомотив" (Москва).

– Насколько для "Шахтера" важен трансфер 18-летнего Мампасси, который не сыграл за клуб ни одного официального матча? Деньги от продажи Марка существенно пополнили бюджет клуба и Академии.

– Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед, - заявил Палкин.

Напомним, 18-летний защитник перешел из "Шахтера" в московский "Локомотив". Трансфер украинца обошелся клубу в 4 млн евро. Новый контракт рассчитан на 5 лет, а зарплата игрока - 300 тысяч евро в год.

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В статье: Сергей Палкин Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2022 в 13:36
Це чорне поліно козломорді взяли лише для політпіару.
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+2
0
download1 (huyersk)
03.01.2022 в 13:13
що верзе, сволота - п'ята колона
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+3
-2
pyvovarchyk (Львів)
03.01.2022 в 12:50
о да, меседж дуже прозорий
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+4
-1


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