Герой футбольного дня. Ефим Конопля

Многие интересуются кем-то во время трансферных окон. Есть просто прощупывание почвы, а есть вполне предметный интерес. Есть истории, где все пазлы хорошо складываются в одну цельную картину. Об Ефиме Конопле и заинтересованности в его услугах "Фенербахче" – именно одна из таких.

Турецкие СМИ – не цитадель правдивости и надежности, но в этот раз все выглядит логично. У парня летом истекает контракт с "Шахтером", а уже в феврале к "горнякам" присоединится Винисиус Тобиас – потенциальный дублер Додо, роль которого в настоящее время принадлежит Конопле. Вписывается в картину и информация о трудностях, которые турецкие "канарейки" переживают с фланговыми защитниками. Словно сам Бог велел, но есть одно но…

Конопля прогрессирует в "Шахтере", а развитие и поступательный рост молодых футболистов – одна из прямых задач Роберто де Дзерби в донецком клубе. Более того, это может стать визитной карточкой итальянца в случае отсутствия результата. Мол, посмотрите, сколько молодых игроков пробилось на элитный уровень, команда пережила перестройку. Уход Конопли и приход на его место "зеленого" бразильца не вписываются в эту философию. Это будет хоть и локальный, но шаг назад.

При Каштру он вообще не играл. При де Дзерби за одно полугодие провел одиннадцать поединков, в которых показал достаточно высокий КПД: один гол и четыре голевые передачи. То есть, результативное действие практически в каждом втором поединке. Хорошую статистику Конопли обеспечил, прежде всего, поединок с "Мариуполем", где он выдал сразу три ассиста. Но ведь были и другие качественные матчи без результативных действий: с "Вересом", где Конопля отдал 42-е передачи с процентом точности 91 (один ключевой пас), с "Черноморцем", где защитник наработал на высокий как для своей позиции показатель xG 0,55 (создал три голевых момента), со "Львовом", где он забил гол с одного удара по воротам, пасовал с точностью 80 процентов, а навешивал с точностью сто процентов. Могут ли скауты "Шахтера", рекомендовавшие Винисиуса Тобиаса, гарантировать, что бразилец за полгода достигнет хотя бы такого уровня игры во взрослой команде?

Здесь напрашивается еще один вариант: продажа Додо, статус основного игрока для Конопли и немаловажная роль (для ротации) новичка. И казна клуба обогатится, и философия развития молодых игроков будет соблюдена, и новичок пригодится. По запросу "Додо интересен" в поисковике всплывают "Интер", "Ювентус", "Бавария" и "Тоттенхэм". Поэтому нужно просто правильно подать товар. У "Шахтера" с этим обычно проблем нет.