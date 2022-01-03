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В Десне прокомментировали информацию о возможном трансферном бане для клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Информацию не подтвердили, но и не опровергли

В Десне прокомментировали информацию о возможном трансферном бане для клуба

Фото: ФК Десна

Новина українською

Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб получит трансферный бан за долги перед румынским легионером черниговчан - Константином Димой.

"В нашей жизни все возможно. Официально никаких уведомлений мы пока не получали, хотя разговоры такие были. Так что сейчас все в стадии "ни да, ни нет". Трансферное окно уже в любом случае открыто, так что в ближайшее время будет видно, что и как", - сказал Мельник.

Напомним, 22-летний защитник Константин Дима перешел в "Десну" в январе 2021 года из "Астры" за 100 тысяч евро. Не сыграв ни одного матча за черниговскую команду, румын летом в качестве свободного агента покинул клуб, и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.

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В статье: Десна (Чернигов) Вадим Мельник
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2022 в 13:34
У вашому житті все можливе, бо вами керують кримінальники.
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