В Десне прокомментировали информацию о возможном трансферном бане для клуба

Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб получит трансферный бан за долги перед румынским легионером черниговчан - Константином Димой.

"В нашей жизни все возможно. Официально никаких уведомлений мы пока не получали, хотя разговоры такие были. Так что сейчас все в стадии "ни да, ни нет". Трансферное окно уже в любом случае открыто, так что в ближайшее время будет видно, что и как", - сказал Мельник.

Напомним, 22-летний защитник Константин Дима перешел в "Десну" в январе 2021 года из "Астры" за 100 тысяч евро. Не сыграв ни одного матча за черниговскую команду, румын летом в качестве свободного агента покинул клуб, и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.