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В Десне прокомментировали информацию о возможном трансферном бане для клуба
Информацию не подтвердили, но и не опровергли
Фото: ФК Десна
Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб получит трансферный бан за долги перед румынским легионером черниговчан - Константином Димой.
"В нашей жизни все возможно. Официально никаких уведомлений мы пока не получали, хотя разговоры такие были. Так что сейчас все в стадии "ни да, ни нет". Трансферное окно уже в любом случае открыто, так что в ближайшее время будет видно, что и как", - сказал Мельник.
Напомним, 22-летний защитник Константин Дима перешел в "Десну" в январе 2021 года из "Астры" за 100 тысяч евро. Не сыграв ни одного матча за черниговскую команду, румын летом в качестве свободного агента покинул клуб, и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.
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