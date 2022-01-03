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Возвращение домой. Динамо досрочно вернуло футболиста из аренды в Днепре-1
Защитник вернулся в расположении столичного клуба
fcdynamo.kiev.ua
Защитник Владислав Дубинчак вернулся в "Динамо" из аренды в "Днепре-1", об этом сообщил футбольный агент Александр Карпов.
Он опубликовал фото с футболистом, подписав: "Возвращение домой".
Напомним, что аренда Дубинчака была рассчитана до конца сезона. Он сыграл за "Днепр-1" в нынешнем сезоне 18 матчей, в которых забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что 23-летний Владислав заменит в столичной команде Виталия Миколенко, который 1 января официально подписал контракт с "Эвертоном".
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