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Возвращение домой. Динамо досрочно вернуло футболиста из аренды в Днепре-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник вернулся в расположении столичного клуба

Возвращение домой. Динамо досрочно вернуло футболиста из аренды в Днепре-1

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник Владислав Дубинчак вернулся в "Динамо" из аренды в "Днепре-1", об этом сообщил футбольный агент Александр Карпов.

Он опубликовал фото с футболистом, подписав: "Возвращение домой".

Напомним, что аренда Дубинчака была рассчитана до конца сезона. Он сыграл за "Днепр-1" в нынешнем сезоне 18 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что 23-летний Владислав заменит в столичной команде Виталия Миколенко, который 1 января официально подписал контракт с "Эвертоном".

Читайте такжеБереза: Дубинчак, Довбик, Супряга. Днепр-1 – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать
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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Комментарии (3)
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Юра с Амура (Дніпро)
03.01.2022 в 15:04
Блдь... (
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0
-1
Ураган (Запорожье)
03.01.2022 в 15:20
Он не виноват, правила надо менять
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
03.01.2022 в 16:00
Какие конкретно правила надо менять? По условиям аренды ДК имело право отозвать его в это межсезонье, что оно и сделало. Что тут менят?
0
0


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