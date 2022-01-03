Возвращение домой. Динамо досрочно вернуло футболиста из аренды в Днепре-1

Защитник Владислав Дубинчак вернулся в "Динамо" из аренды в "Днепре-1", об этом сообщил футбольный агент Александр Карпов.

Он опубликовал фото с футболистом, подписав: "Возвращение домой".

Напомним, что аренда Дубинчака была рассчитана до конца сезона. Он сыграл за "Днепр-1" в нынешнем сезоне 18 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что 23-летний Владислав заменит в столичной команде Виталия Миколенко, который 1 января официально подписал контракт с "Эвертоном".