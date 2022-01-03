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Палкин: Шахтер хочет замахнуться на трофей Лиги чемпионов
В донецком клубе раскрыли планы "горняков" на 2022-й год
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о целях донецкой команды на 2022-й год.
– Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?
– Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.
– Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?
– Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.
– Главная цель "Шахтера" на 2022 год?
– Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается, - подытожил Палкин.
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