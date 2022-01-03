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Палкин: Шахтер хочет замахнуться на трофей Лиги чемпионов

Премьер-лига
(3 голосов)

В донецком клубе раскрыли планы "горняков" на 2022-й год

Палкин: Шахтер хочет замахнуться на трофей Лиги чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о целях донецкой команды на 2022-й год.

– Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?

– Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.

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– Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?

– Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.

– Главная цель "Шахтера" на 2022 год?

– Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается, - подытожил Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (10)
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Виктор 2209 (Мехико)
03.01.2022 в 16:06
Для начала пусть попадет в Лигу Чемпионов
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Caballero (DC)
03.01.2022 в 15:58
Не получится. Главное препятствие - 16 клубов в УПЛ.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
03.01.2022 в 15:31
уберите Дзерби и ищите нормального тренера -а Дзерби Физрук а не тренер --много играет на публику и языком --что он и где добился одни понты --вам не стыдно за такую игру под его руководством -так угробить ШД надо уметь и он смог за несколько месяцев
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0
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DOMENICO (Lviv)
03.01.2022 в 15:12
Палкін ще той казкар...Опозорились в цій Лізі, гри немає, сумнівні трансфери...Сумно це все. А ще недавно Шахтар в Європі поважали і боялися
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Caballero (DC)
03.01.2022 в 15:59
Делов то. Опозорились в это Лиге - выиграют следующую. Чо палке то станется.
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0
0
krakow (Херсон)
03.01.2022 в 14:59
Замахивайтесь в местной упл-овской подворотне,друг на друга. У вас это лучше всего получается и привычный зритель не осудит.На улицу не лезьте.Там даже "Шериф",для вас авторитет.
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+5
0
Cerega15 (Kherson)
03.01.2022 в 14:57
Решили украсть кубок?
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+3
-1
Caballero (DC)
03.01.2022 в 16:00
Ну почему сразу украсть? Произвести активное мероприятие с пиротехникой... как с Ахатей Брагиным.
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0
0
ulych (Запоріжжя)
03.01.2022 в 14:53
А що, вже "махалку" Чифір презентував ахмєт-хану? Шеріфу, як відомо з закалюжного анекдоту - всі "махалки" по-барабану. Що, врешті, він довів не словами...
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.01.2022 в 14:46
На жаль, "купити" трофей ЛЧ не вдасться, тому це тільки мрії. Поки УПЛ не буде хоча б на рівні Франції/Німеччини про ЛЧ можна не згадувати. Який би Шахтар не був би сильним на внутрішній арені - цього недостатньо для конкуренції в Європі
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+3
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