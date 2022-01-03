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Динамо хочет усилить состав форвардом софийского ЦСКА

Премьер-лига
(1 голосов)

Болгарский клуб хочет за своего игрока 5,5 млн евро

Динамо хочет усилить состав форвардом софийского ЦСКА

Фото: Twitter @CSKA_Sofia

Новина українською

"Динамо" следит за 24-летним нападающим софийского "ЦСКА" Хорди Кайседо. Об этом пишет topsport.bg.

Отмечается, что болгарский клуб готов отпустить игрока, однако они хотят заполучить за футболиста 5,5 миллиона евро. Помимо киевлян, интерес к Кайседо также проявляет турецкий "Газиантепспор".

Контракт Хорди действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за софийский "ЦСКА" во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил результативную передачу.

Кайседо является игроком национальной сборной Эквадора, за которую сыграл пять матчей.

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В статье: Динамо (Киев) Хорди Кайседо
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Источник:
topsport.bg

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Комментарии (4)
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sawyer1936
03.01.2022 в 16:00
а будет играть гармаш
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.01.2022 в 15:53
Только свободных, никаких трансферов!
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
03.01.2022 в 15:24
игрок на 1 день
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+2
0
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ascent (Луксор)
03.01.2022 в 15:10
А что #ДинамоИнтересуется уже устарел, теперь новый в моде #ДинамоХочет?
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+2
0


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