Динамо хочет усилить состав форвардом софийского ЦСКА

"Динамо" следит за 24-летним нападающим софийского "ЦСКА" Хорди Кайседо. Об этом пишет topsport.bg.

Отмечается, что болгарский клуб готов отпустить игрока, однако они хотят заполучить за футболиста 5,5 миллиона евро. Помимо киевлян, интерес к Кайседо также проявляет турецкий "Газиантепспор".

Контракт Хорди действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за софийский "ЦСКА" во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил результативную передачу.

Кайседо является игроком национальной сборной Эквадора, за которую сыграл пять матчей.