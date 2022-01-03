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Динамо хочет усилить состав форвардом софийского ЦСКА
Болгарский клуб хочет за своего игрока 5,5 млн евро
Фото: Twitter @CSKA_Sofia
"Динамо" следит за 24-летним нападающим софийского "ЦСКА" Хорди Кайседо. Об этом пишет topsport.bg.
Отмечается, что болгарский клуб готов отпустить игрока, однако они хотят заполучить за футболиста 5,5 миллиона евро. Помимо киевлян, интерес к Кайседо также проявляет турецкий "Газиантепспор".
Контракт Хорди действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за софийский "ЦСКА" во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил результативную передачу.
Кайседо является игроком национальной сборной Эквадора, за которую сыграл пять матчей.
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