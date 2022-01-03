Григорчук - о работе в Черноморце: Я осознаю всю ответственность и всю сложность данного процесса

Новый главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук рассказал о формировании состава одесской команды.

— По футболистам пока ничего не могу сказать, так как на селекционную работу еще уйдет какое-то время. Может, новых игроков пригласим, как и посмотрим, есть ли заслуживающие внимания местные ребята. Во всяком случае, 9-го числа мы уже сможем сказать, кто из игроков поедет с нами на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию. К этому дню будет полный список вылетающих за рубеж, у всех будут билеты на руках. Ничего скрывать мы не намерены.

— На протяжении многих лет "Черноморец" испытывает проблемы с собственным резервом. А ведь использование своих доморощенных футболистов для любого клуба всегда считалось привычным делом...

— Вообще работа с молодыми местными футболистами будет одним из направлений развития клуба. Не скажу, что приоритетным, но весьма важным. Лично я к этому вопросу намерен подойти очень серьезно. Если будут талантливые ребята, имеющие хороший потенциал, ими буду заниматься со всей ответственностью. Во-первых, это интересно, а во-вторых, для клуба подготовка молодых футболистов - это всегда капитал. К тому же, так должно быть, чтобы местные футболисты играли в местной команде. Следующим шагом в этом направлении является формирование клубной системы "Черноморца", в которой в соответствии со всеми требованиями будет правильно выстроена деятельность футбольной академии.

— Сменив на посту главного тренера своего предшественника Юрия Мороза, вы невольно оказались в цейтноте. Имею ввиду ограничения во времени по комплектованию команды. Это отягощает или наоборот — подстегивает?

— К этому подхожу всегда спокойно и разумно. Для себя выработал правило: говорить об этом нет смысла - об этом нужно думать! Думать, анализировать и понимать, под силу ли тебе это или нет, реально ли? Но это лишь размышления о ситуации, в которой ты сейчас будешь, приняв решение стать главным тренером "Чероморца". А говорить потом людям, что мало времени - это и так понятно. 30 декабря я подписал контракт, 9 января начинается первый тренировочный сбор, а 28 февраля у нас первая официальная игра. Что тут еще можно больше сказать? (улыбается).

Понятно, что все это сложно, ведь нужно сработать весьма интенсивно. Но всего этого не боюсь, мне это интересно. Жаловаться же или искать какие-то оправдания нет смысла, да и не в моих правилах. Я осознаю всю ответственность и всю сложность данного процесса. Однако раз уж взялся за это, то с первой секунды никому не интересно, что было до этого. Интересно, что будет начиная с первой игры.