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Лучшим игроком Руха 2021 года признан голкипер

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Панькив принимает поздравления

Лучшим игроком Руха 2021 года признан голкипер

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" подвел итоги голосования болельщиков на лучшего игрока команды 2021 года.

В финальном опросе первое место занял голкипер Юрий Панькив. Он набрал 1300 голосов (58%) и опередил Романа Дидыка. Всего же в голосовании приняло участие 2239 болельщиков.

Напомним, что опытный кипер присоединился к "желто-черным" в преддверии старта сезона. Юрий отыграл 14 матчей, 5 из них – отстоял на ноль. На протяжении первой части чемпионата Юрий трижды признавался болельщиками лучшим игроком в составе "Руха" – в августе, сентябре, и октябре.

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В статье: Юрий Панькив Рух (Львов)
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