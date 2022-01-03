Лучшим игроком Руха 2021 года признан голкипер

" Рух " подвел итоги голосования болельщиков на лучшего игрока команды 2021 года.

В финальном опросе первое место занял голкипер Юрий Панькив. Он набрал 1300 голосов (58%) и опередил Романа Дидыка. Всего же в голосовании приняло участие 2239 болельщиков.

Напомним, что опытный кипер присоединился к "желто-черным" в преддверии старта сезона. Юрий отыграл 14 матчей, 5 из них – отстоял на ноль. На протяжении первой части чемпионата Юрий трижды признавался болельщиками лучшим игроком в составе "Руха" – в августе, сентябре, и октябре.