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Лучшим игроком Руха 2021 года признан голкипер
Юрий Панькив принимает поздравления
fcrukh.com
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В финальном опросе первое место занял голкипер Юрий Панькив. Он набрал 1300 голосов (58%) и опередил Романа Дидыка. Всего же в голосовании приняло участие 2239 болельщиков.
Напомним, что опытный кипер присоединился к "желто-черным" в преддверии старта сезона. Юрий отыграл 14 матчей, 5 из них – отстоял на ноль. На протяжении первой части чемпионата Юрий трижды признавался болельщиками лучшим игроком в составе "Руха" – в августе, сентябре, и октябре.
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