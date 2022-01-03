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Источник: Слован предложил Динамо за Цитаишвили 2 млн евро

Премьер-лига
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(1 голосов)

Об этом пишут грузинские источники

Источник: Слован предложил Динамо за Цитаишвили 2 млн евро

/twitter.com/Geo__team

Новина українською

Братиславский "Слован" сделал предложение "Динамо" по трансферу хавбека Георгия Цитаишвили, сообщает грузинское издании Geo Team.

По информации источника, "Слован" предложил киевлянам за игрока 2 млн евро.

Реакции "Динамо", как и официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,20 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.

Отметим, что на данный момент "Слован" уверенно лидирует в чемпионате Словакии, опережая "Спартак Трнаву", идущего вторым, на восемь очков.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Слован (Братислава) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Geo Team

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.01.2022 в 18:13
Круто, если честно! Там по 1-1.5 ляма попробовать распродать этот молодняк, который только засыпает, это было-бы круто!
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simargl (Чернигов)
03.01.2022 в 18:09
Отдавать и даже не думать )))!!!
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