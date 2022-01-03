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Источник: Слован предложил Динамо за Цитаишвили 2 млн евро
Об этом пишут грузинские источники
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Братиславский "Слован" сделал предложение "
По информации источника, "Слован" предложил киевлянам за игрока 2 млн евро.
Реакции "Динамо", как и официального подтверждения этой информации пока не было.
Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,20 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.
Отметим, что на данный момент "Слован" уверенно лидирует в чемпионате Словакии, опережая "Спартак Трнаву", идущего вторым, на восемь очков.
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