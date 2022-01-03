Источник: Слован предложил Динамо за Цитаишвили 2 млн евро

Братиславский "Слован" сделал предложение " Динамо " по трансферу хавбека Георгия Цитаишвили, сообщает грузинское издании Geo Team.

По информации источника, "Слован" предложил киевлянам за игрока 2 млн евро.

Реакции "Динамо", как и официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,20 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.

Отметим, что на данный момент "Слован" уверенно лидирует в чемпионате Словакии, опережая "Спартак Трнаву", идущего вторым, на восемь очков.