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Официально: Динамо объявило о возвращении Дубинчака

Премьер-лига
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Защитник присоединится к команде после выхода основного состава из отпуска

Официально: Динамо объявило о возвращении Дубинчака

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

23-летний левый защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак возвращается в киевскую команду после аренды в "Днепр-1".

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Дубинчак, присоединится к команде после выхода основного состава из отпуска.

Владислав должен заменить в команде Луческу Виталия Миколенко, который на днях перешел в английский "Эвертон".

Напомним, с лета 2018 года Дубинчак выступал за разные клубы УПЛ на правах аренды. В сезоне 2018/2019 он играл за киевский "Арсенал" (28 матчей в УПЛ), сезон 2019/2020 провел во львовских "Карпатах" (19 матчей), а сезон 2020/2021 – в "Днепре-1" (22 матча).

Текущий сезон Дубинчак также начал в "Днепре-1", за который сыграл в УПЛ 16 матчей.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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