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Официально: Динамо объявило о возвращении Дубинчака
Защитник присоединится к команде после выхода основного состава из отпуска
fcdynamo.kiev.ua
23-летний левый защитник киевского "
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Дубинчак, присоединится к команде после выхода основного состава из отпуска.
Владислав должен заменить в команде Луческу Виталия Миколенко, который на днях перешел в английский "Эвертон".
Напомним, с лета 2018 года Дубинчак выступал за разные клубы УПЛ на правах аренды. В сезоне 2018/2019 он играл за киевский "Арсенал" (28 матчей в УПЛ), сезон 2019/2020 провел во львовских "Карпатах" (19 матчей), а сезон 2020/2021 – в "Днепре-1" (22 матча).
Текущий сезон Дубинчак также начал в "Днепре-1", за который сыграл в УПЛ 16 матчей.
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