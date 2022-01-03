Официально: Динамо объявило о возвращении Дубинчака

23-летний левый защитник киевского " Динамо " Владислав Дубинчак возвращается в киевскую команду после аренды в "Днепр-1".

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Дубинчак, присоединится к команде после выхода основного состава из отпуска.

Владислав должен заменить в команде Луческу Виталия Миколенко, который на днях перешел в английский "Эвертон".

Напомним, с лета 2018 года Дубинчак выступал за разные клубы УПЛ на правах аренды. В сезоне 2018/2019 он играл за киевский "Арсенал" (28 матчей в УПЛ), сезон 2019/2020 провел во львовских "Карпатах" (19 матчей), а сезон 2020/2021 – в "Днепре-1" (22 матча).

Текущий сезон Дубинчак также начал в "Днепре-1", за который сыграл в УПЛ 16 матчей.