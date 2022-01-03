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Палкин: На сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Гендиректор горняков продолжает отстаивать свою точку зрения

Палкин: На сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам в УПЛ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался об уровне украинской Премьер-Лиги.

– В этом сезоне УПЛ вернулась к формату проведения чемпионата с 16 командами. На ваш взгляд, как прошли изменения, ведь раньше вы называли такой формат идеальным, но сомневались в реальности его воплощения ввиду конкурентности всех коллективов?

– Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.

– Сейчас готовы?

– Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая "Шахтер" и "Динамо". Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что "Днепр-1" купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.

– Украинские клубы провели худший сезон в еврокубках за последние годы. Как управлять этим процессом и на него повлиять?

– Управлять всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.

– Это совместная работа клубов, УАФ и УПЛ?

– Естественно, самим клубам сложно что-то сделать. Должна быть совместная работа всех: УАФ, УПЛ и самих клубов. В одиночку это сделать нереально.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (7)
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Американец 2000
03.01.2022 в 20:05
Сказочный д - б ((((Шахтёр с Динамо всё проиграли в Европе - виноват Минай (((((((((((( Во дебилы - это ж надо такое ляпать ((((((
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0
-1
Юра с Амура (Дніпро)
03.01.2022 в 19:47
Ну да, Шахтёр все проср@л в Европе именно потому, что в ЧУ играет 16 команд...
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+4
-3
fan sd
03.01.2022 в 20:03
"шахтёр всё просрал"-а динамо чем лучше?об остальных и говорить нечего.где будет твой днепр в евокубках?там же?какая польза от половины клубов в упл?проигрывать казахам,финнам и т.д.способны только интервью давать,держать пальцы веером бить себя кулаком в грудь.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.01.2022 в 19:39
Та забудьте ви вже за ту "вищу лігу"... Почила з миром, разом з совком. Є УПЛ!
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+1
-4
vgolovan (полтава)
03.01.2022 в 19:37
максимум 10 клубов
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+3
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
03.01.2022 в 19:36
Плохому танцору
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+3
-4
fan sd
03.01.2022 в 19:55
???кому нужны эти мариуполи,минаи,ингульцы,рухи и т.п. ....?десна дышит на ладан.слишком дорогие игрушки для хозяев.пусть лучше будет 10 команд.играть в 4 круга,в 2 этапа как угодно.только не надо ныть о "популяризации футбола в стране".все должны предоставить финансовые гарантии плюс стадионы с подогревом полей и т.д.пусть играют и отрабатывают зарплаты,которые получают(а они немалые даже у аутсайдеров упл)
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0
-1


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