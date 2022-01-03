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Хацкевич: Новый клуб? Надо сделать правильный выбор, не торопиться
Тренер пока что без работы
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-наставник "
- Когда мы увидим вас в новом клубе?
– Новый клуб? Пока я не спешу, потому что надо правильный выбор делать, не торопиться.
- Но это будет?
– Конечно, будет. Время такое, что сегодня есть возможность отдохнуть, нужно получать удовольствие. Будет время для работы, будем работать.
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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