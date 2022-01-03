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Хацкевич: Новый клуб? Надо сделать правильный выбор, не торопиться

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер пока что без работы

Хацкевич: Новый клуб? Надо сделать правильный выбор, не торопиться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич, который сейчас находится без клуба, поделился мыслями о своем будущем месте работы.

- Когда мы увидим вас в новом клубе?

– Новый клуб? Пока я не спешу, потому что надо правильный выбор делать, не торопиться.

- Но это будет?

– Конечно, будет. Время такое, что сегодня есть возможность отдохнуть, нужно получать удовольствие. Будет время для работы, будем работать.

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В статье: Александр Хацкевич
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Источник:
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