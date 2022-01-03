Хацкевич: Новый клуб? Надо сделать правильный выбор, не торопиться

Экс-наставник " Динамо " Александр Хацкевич, который сейчас находится без клуба, поделился мыслями о своем будущем месте работы.

- Когда мы увидим вас в новом клубе?

– Новый клуб? Пока я не спешу, потому что надо правильный выбор делать, не торопиться.

- Но это будет?

– Конечно, будет. Время такое, что сегодня есть возможность отдохнуть, нужно получать удовольствие. Будет время для работы, будем работать.