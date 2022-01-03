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Владислав Калитвинцев: Надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать с Десной за долги

Премьер-лига
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Хавбек находится в процессе расторжения контракта с клубом

Владислав Калитвинцев: Надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать с Десной за долги

Новина українською

Полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев рассказал о нынешней ситуации с его клубом, с которым он намерен расторгнуть контракт.

"Формально на текущий момент я игрок "Десны", но по разрыву контракта все в процессе, решается вопрос с оформлением соответствующих документов. Где буду играть дальше, пока сказать не могу, конкретики никакой нет.

Долги у клуба передо мной есть, надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать за них. Клуб должен не только мне, у всех по-разному, но во всех случаях цифры достаточно большие.

По возможному трансферному бану слухи ходили, но правда это или нет, ничего конкретного сказать не могу. Это лучше спрашивать у руководителей, они, наверное, больше знают", – сказал Калитвинцев.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Источник:
footboom

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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2022 в 22:13
Дійде...
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