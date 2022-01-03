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Владислав Калитвинцев: Надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать с Десной за долги
Хавбек находится в процессе расторжения контракта с клубом
Полузащитник "
"Формально на текущий момент я игрок "Десны", но по разрыву контракта все в процессе, решается вопрос с оформлением соответствующих документов. Где буду играть дальше, пока сказать не могу, конкретики никакой нет.
Долги у клуба передо мной есть, надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать за них. Клуб должен не только мне, у всех по-разному, но во всех случаях цифры достаточно большие.
По возможному трансферному бану слухи ходили, но правда это или нет, ничего конкретного сказать не могу. Это лучше спрашивать у руководителей, они, наверное, больше знают", – сказал Калитвинцев.
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