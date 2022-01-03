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Чемпион Латвии. Известен первый соперник Динамо на турецком сборе
21 февраля киевляне сыграют с РФШ.
fkrfs.lv
Стал известен первый соперник киевского "
21 февраля киевляне сыграют с латвийским футбольным клубом РФШ.
Напомним, что первый зимний сбор команда Мирчи Луческу проведет в Испании, после чего отправится в Турцию.
Также отметим, что РФШ — действующий чемпион Латвии. В чемпионате, которая завершился минувшей осенью, команда набрала 66 очков и опередила "Валмиеру", которая набрала 62 зачетных пункта.
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Источник:fkrfs.lv
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