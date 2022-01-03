Чемпион Латвии. Известен первый соперник Динамо на турецком сборе

Стал известен первый соперник киевского " Динамо " на учебно-тренировочном сборе в Турции.

21 февраля киевляне сыграют с латвийским футбольным клубом РФШ.

Напомним, что первый зимний сбор команда Мирчи Луческу проведет в Испании, после чего отправится в Турцию.

Также отметим, что РФШ — действующий чемпион Латвии. В чемпионате, которая завершился минувшей осенью, команда набрала 66 очков и опередила "Валмиеру", которая набрала 62 зачетных пункта.