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Чемпион Латвии. Известен первый соперник Динамо на турецком сборе

Премьер-лига
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21 февраля киевляне сыграют с РФШ.

Чемпион Латвии. Известен первый соперник Динамо на турецком сборе

fkrfs.lv

Новина українською

Стал известен первый соперник киевского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Турции.

21 февраля киевляне сыграют с латвийским футбольным клубом РФШ.

Напомним, что первый зимний сбор команда Мирчи Луческу проведет в Испании, после чего отправится в Турцию.

Также отметим, что РФШ — действующий чемпион Латвии. В чемпионате, которая завершился минувшей осенью, команда набрала 66 очков и опередила "Валмиеру", которая набрала 62 зачетных пункта.

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В статье: Динамо (Киев) РФШ
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Источник:
fkrfs.lv

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