Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец первым проведёт контрольный матч. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Внимательно следим за всеми клубами лиги
Фото: ФК Рух / Автор неизвестен
Зимняя пауза в УПЛ - это не только возможность поработать боссам клуба на трансферном рынке, но и активный период для проведения контрольных матчей. Тренировки во время подготовки к официальной части сезона все шестнадцать команд лиги будут разбавлять спаррингами.
Читайте такжеВсе зимние трансферы УПЛ
Напомним, что УПЛ уже определила даты матчей первых двух туров чемпионата в 2022 году. Так, официальная часть сезона возвращается 25 февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА
- В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maldini (Киев)
16.01.2022 в 06:22
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
09.01.2022 в 20:09
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
16.01.2022 в 13:05
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...