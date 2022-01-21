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Черноморец стартует с победы, Заря пока не выигрывала. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Внимательно следим за всеми клубами лиги

Черноморец стартует с победы, Заря пока не выигрывала. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Фото: ФК Рух / Автор неизвестен

Новина українською

Зимняя пауза в УПЛ - это не только возможность поработать боссам клуба на трансферном рынке, но и активный период для проведения контрольных матчей. Тренировки во время подготовки к официальной части сезона все шестнадцать команд лиги будут разбавлять спаррингами.

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Напомним, что УПЛ уже определила даты матчей первых двух туров чемпионата в 2022 году. Так, официальная часть сезона возвращается 25 февраля.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчук)
21.01.2022 в 19:44
ЮА-футбол! А че мы не пишем как Шахта глотнула 3 безответных от МТК. А составчики на оба тайма хотел бы глянуть. Хто там холодцю пережрал)))
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Maldini (Киев)
16.01.2022 в 06:22
В ЭВРОПЕ ПОЛНЫЙ РАЗГАР,А мы только определяемся,просыпаемся!КАК ЖЕ МЫ ДАЛЕКИ ОТ Европы,хотя и находимся в её центре-парадокс!
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tolina-ystas (Краматорск)
09.01.2022 в 20:09
Да соперники в спарингах одна крутизна.
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oleg.m.3972 (Харьков)
16.01.2022 в 13:05
Из года в год находятся вот такие горе-комментаторы... Да нет возможности организовать спарринги с крутыми командами в наш зимний перерыв на сборы. Потому, что, практически, у всех крутых команд в это время продолжаются чемпионаты. У них и так игр - выше крыши. Не будут они катать ещё и товарняки с командами из Украины.
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alex 66 (Кременчук)
21.01.2022 в 19:48
А смысл....одни МТК влетают в 3 шт под ноль, других (ДК) як цуцыков ганяет испанский клуб 4 дивизиона)))
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