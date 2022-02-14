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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла и Десна идут без побед, Заря и Верес больше всех пропускают. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Премьер-лига
(7 голосов)

Внимательно следим за всеми клубами лиги

Ворскла и Десна идут без побед, Заря и Верес больше всех пропускают. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Зимняя пауза в УПЛ - это не только возможность поработать боссам клуба на трансферном рынке, но и активный период для проведения контрольных матчей. Тренировки во время подготовки к официальной части сезона все шестнадцать команд лиги будут разбавлять спаррингами.

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Напомним, что УПЛ уже определила даты матчей первых двух туров чемпионата в 2022 году. Так, официальная часть сезона возвращается 25 февраля.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (22)
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DeepSh (Мариуполь)
01.02.2022 в 17:34
В матче с Црвена Звезда у Шахтера очень понравились Мудрик, Майкон, Нерес и Трубин!
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
01.02.2022 в 09:40
ШД нужен тренер а не этот Физрук
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
29.01.2022 в 10:26
Шахтер играл против женской команды Мариуполя??
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+2
-4
avatar
K-Spirit (Киев)
24.01.2022 в 16:31
Там уже Вольфсберг на слабаках разминается.
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0
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
25.01.2022 в 11:20
Ну ты досмотрел как размялись.Не спеши никогда с выводами!
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+2
0
avatar
zloyded (Киев)
24.01.2022 в 09:50
Ну звісно, що треба підкреслити, що у Динамо слабаки, а от інші з грандами грають Вам яке діло до того, ви тренери команди? Тільки і можуть, що своїх ганблять - Динамо, Шевченка... У такій країні і з такими... і ворогів не треба, самі себе зжеруть!
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+3
-5
DeepSh (Мариуполь)
24.01.2022 в 13:49
Сказали по делу. Просто факт. Играли с очень слабыми командами.
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+6
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
21.01.2022 в 19:44
ЮА-футбол! А че мы не пишем как Шахта глотнула 3 безответных от МТК. А составчики на оба тайма хотел бы глянуть. Хто там холодцю пережрал)))
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+2
-4
DeepSh (Мариуполь)
24.01.2022 в 08:59
Это о команде Ю-19? Так они играли два матча в один день. Один выиграли, второй - проиграли. Причем, юноши играли со взрослыми командами
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+5
-2
avatar
zloyded (Киев)
24.01.2022 в 09:52
Комусь іншому розкажи про це Поїхала одна команда на збори, а кого випускає тренер, то вже не так важливо! У Динамо теж молодь поїхала! Але вам треба цьомати лише одну команду
+1
-7
DeepSh (Мариуполь)
24.01.2022 в 13:47
Есть основная команда Шахтер, есть команда Ю-19, где игроки не старше 19 лет. Юноши играли со взрослой командой из чемпионата Венгрии. А главная команда сегодня только сыграет свой первый матч на сборах с бронзовым призером чемпионата Австрии
+4
0
Hanter44 (Baburka)
27.01.2022 в 11:35
Ну шо тыдураку рассказываешь.Он сказал: кружка люминиева-значит люминива!
+4
0
avatar
zloyded (Киев)
24.01.2022 в 09:51
Так то ж зрозуміло під кого і під що цей ресурс "заточений"
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+2
-8
Sholwa
24.01.2022 в 11:20
watch?v=kUHvjPYyWFQ хоть одного игрока шахты назови из той игры
Ответить
+3
-1
avatar
Maldini (Киев)
16.01.2022 в 06:22
В ЭВРОПЕ ПОЛНЫЙ РАЗГАР,А мы только определяемся,просыпаемся!КАК ЖЕ МЫ ДАЛЕКИ ОТ Европы,хотя и находимся в её центре-парадокс!
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+1
-5
avatar
zloyded (Киев)
24.01.2022 в 09:54
Країна по всіх показниках сама гірша у Європі, а ви хочете, щоб футбол був острівцем щастя? Так не буває!!!
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+1
-4
grassion (Харьков)
27.01.2022 в 12:37
По якiм показникам? Иди работать! В стране есть Все( горы, леса, море, ископаемые, а самое главное - чернозем), а такие ,как Вы - делают ее Гiршей! Попробуй оторвать задницу и обработать кусок земли!!!! Статист ЭBаный
+2
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
09.01.2022 в 20:09
Да соперники в спарингах одна крутизна.
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0
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
16.01.2022 в 13:05
Из года в год находятся вот такие горе-комментаторы... Да нет возможности организовать спарринги с крутыми командами в наш зимний перерыв на сборы. Потому, что, практически, у всех крутых команд в это время продолжаются чемпионаты. У них и так игр - выше крыши. Не будут они катать ещё и товарняки с командами из Украины.
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+3
-1
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alex 66 (Кременчук)
21.01.2022 в 19:48
А смысл....одни МТК влетают в 3 шт под ноль, других (ДК) як цуцыков ганяет испанский клуб 4 дивизиона)))
+1
-6
DeepSh (Мариуполь)
24.01.2022 в 09:20
Кому покоя не дает команда Шахтер Ю-19? Так они играли два матча в один день, причем со взрослыми командами из главной венгерской лиги
+3
-3
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tolina-ystas (Краматорск)
25.01.2022 в 11:24
Я это не писал это подстава!
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+1
-2


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