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Заря, Александрия, Верес и Львов определились с соперниками. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Премьер-лига
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Заря, Александрия, Верес и Львов определились с соперниками. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Зимняя пауза в УПЛ - это не только возможность поработать боссам клуба на трансферном рынке, но и активный период для проведения контрольных матчей. Тренировки во время подготовки к официальной части сезона все шестнадцать команд лиги будут разбавлять спаррингами.

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Напомним, что УПЛ уже определила даты матчей первых двух туров чемпионата в 2022 году. Так, официальная часть сезона возвращается 25 февраля.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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