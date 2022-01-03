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1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент или домашние матчи Металлиста 1925
Харьковский клуб уже реализует билеты на первые весенние матчи сезона
metalist1925.com
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"Металлист 1925" - "Шахтер", 26 февраля 2022 г. в 17:00
"Металлист 1925" - "Ворскла", 7 марта 2022 г. в 19:30
Билеты доступны в онлайн-продаже на сайте клуба, в сервисе "Интернет-Билет" и клубном мобильном приложении.
Отмечается, что купить билеты и абонементы за счет государственной программы "є Підтримка" можно в сервисе "Интернет-Билет".
В настоящее время билеты можно приобрести только онлайн. Кассы стадиона начнут работать в феврале 2022 года, о чем будет сообщено дополнительно.
Билеты, на которых указана Базовая дата, будут действовать на указанный матч независимо от даты его проведения.
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