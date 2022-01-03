1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент или домашние матчи Металлиста 1925

" Металлист 1925 " продолжает продажу билетов на матчи 19-го и 20-го туров УПЛ, которые откроют следующий футбольный год в Харькове, и состоятся на стадионе "Металлист":

"Металлист 1925" - "Шахтер", 26 февраля 2022 г. в 17:00

"Металлист 1925" - "Ворскла", 7 марта 2022 г. в 19:30

Билеты доступны в онлайн-продаже на сайте клуба, в сервисе "Интернет-Билет" и клубном мобильном приложении.

Отмечается, что купить билеты и абонементы за счет государственной программы "є Підтримка" можно в сервисе "Интернет-Билет".

В настоящее время билеты можно приобрести только онлайн. Кассы стадиона начнут работать в феврале 2022 года, о чем будет сообщено дополнительно.

Билеты, на которых указана Базовая дата, будут действовать на указанный матч независимо от даты его проведения.