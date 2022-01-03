  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент или домашние матчи Металлиста 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент или домашние матчи Металлиста 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковский клуб уже реализует билеты на первые весенние матчи сезона

1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент или домашние матчи Металлиста 1925

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" продолжает продажу билетов на матчи 19-го и 20-го туров УПЛ, которые откроют следующий футбольный год в Харькове, и состоятся на стадионе "Металлист":

"Металлист 1925" - "Шахтер", 26 февраля 2022 г. в 17:00

"Металлист 1925" - "Ворскла", 7 марта 2022 г. в 19:30

Билеты доступны в онлайн-продаже на сайте клуба, в сервисе "Интернет-Билет" и клубном мобильном приложении.

Отмечается, что купить билеты и абонементы за счет государственной программы "є Підтримка" можно в сервисе "Интернет-Билет".

В настоящее время билеты можно приобрести только онлайн. Кассы стадиона начнут работать в феврале 2022 года, о чем будет сообщено дополнительно.

Билеты, на которых указана Базовая дата, будут действовать на указанный матч независимо от даты его проведения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.01.2022 в 22:34
А на поміщ арміі ні? Популісти грёбані
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...