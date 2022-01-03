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Цитаишвили: Пока возвращаюсь в Киев, решение о будущем будет принимать руководство Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Разговоров много и вариантов может быть много

Цитаишвили: Пока возвращаюсь в Киев, решение о будущем будет принимать руководство Динамо

Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили прокомментировал информацию о том, что "Слован" сделал киевскому клубу предложение о переходе футболиста за два миллиона евро.

"Разговоров много и вариантов может быть много. Но ничего не могу сказать, потому что решение о моем будущем будет принимать руководство киевского "Динамо".

Могу только сказать, что после отпуска возвращаюсь в Киев, а что будет дальше, узнаю уже там.

"Черноморец"? Я давно не играл и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я не сказал, чтобы там сильно раскрылся и почувствовал себя в великолепной форме. Я слишком долго не играл, поэтому надо ещё время, чтобы полностью вернуть свой уровень футбола. Но я рад, что был в "Черноморце" и работал с Юрием Морозом. Он отличный тренер и человек. В любом случае, этот период пошел мне на пользу", - сказал Цитаишвили.

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В статье: Слован (Либерец) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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