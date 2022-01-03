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Цитаишвили: Пока возвращаюсь в Киев, решение о будущем будет принимать руководство Динамо
Разговоров много и вариантов может быть много
Олександр Приходько
Полузащитник киевского "
"Разговоров много и вариантов может быть много. Но ничего не могу сказать, потому что решение о моем будущем будет принимать руководство киевского "Динамо".
Могу только сказать, что после отпуска возвращаюсь в Киев, а что будет дальше, узнаю уже там.
"Черноморец"? Я давно не играл и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я не сказал, чтобы там сильно раскрылся и почувствовал себя в великолепной форме. Я слишком долго не играл, поэтому надо ещё время, чтобы полностью вернуть свой уровень футбола. Но я рад, что был в "Черноморце" и работал с Юрием Морозом. Он отличный тренер и человек. В любом случае, этот период пошел мне на пользу", - сказал Цитаишвили.
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