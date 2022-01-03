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"Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой" - Олег Дулуб часть отпуска провел в Одессе

Премьер-лига
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Одно время тренер работал с Черноморцем

"Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой" - Олег Дулуб часть отпуска провел в Одессе

stroyobzor.ua

Новина українською

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб часть отпуска решил провести в Одессе, где одно время возглавлял местный "Черноморец".

"Этот город обладает необыкновенной аурой, которую я ощутил сразу же, как только появился в нем в начале осени 2017 года.

Мой приезд в Одессу инициировал коллега по тренерскому штабу Александр Грановский, который предложил провести в ней новогодние дни. Я охотно согласился с его предложением, приехав в приморский город с супругой и сыном. За неделю удалось познакомиться с Одессой гораздо глубже, чем во время моей работы в "Черноморце".

Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой. Одесса и по части футбола всегда была особой. Желаю ей вернуть былую славу", - сказал Дулуб.

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В статье: ФК Львов Черноморец (Одесса) Олег Дулуб
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