"Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой" - Олег Дулуб часть отпуска провел в Одессе

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб часть отпуска решил провести в Одессе, где одно время возглавлял местный " Черноморец ".

"Этот город обладает необыкновенной аурой, которую я ощутил сразу же, как только появился в нем в начале осени 2017 года.

Мой приезд в Одессу инициировал коллега по тренерскому штабу Александр Грановский, который предложил провести в ней новогодние дни. Я охотно согласился с его предложением, приехав в приморский город с супругой и сыном. За неделю удалось познакомиться с Одессой гораздо глубже, чем во время моей работы в "Черноморце".

Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой. Одесса и по части футбола всегда была особой. Желаю ей вернуть былую славу", - сказал Дулуб.