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"Это больно, нам его не хватает" - Палкин рассказал, когда Ахметов вернется на стадион
Президент горняков в последние годы не появляется на матчах
Генеральный директор "
"Его отношение к команде не меняется: он как был с командой, так с ней и остается. Он полностью вовлечен во все процессы в команде и в клубе.
То, что президент уже много лет не ходит на стадион, – это больно, больно команде, больно клубу, но больнее всего президенту. Ситуация сложная, конечно же, нам его не хватает, и мы горим желанием, чтобы он как можно быстрее появился на стадионе. Но принимать решение ему, и, думаю, только он знает, когда это решение будет принято", - сказал Палкин.
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