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"Это больно, нам его не хватает" - Палкин рассказал, когда Ахметов вернется на стадион

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент горняков в последние годы не появляется на матчах

"Это больно, нам его не хватает" - Палкин рассказал, когда Ахметов вернется на стадион

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, когда вернется на стадион президент клуба Ринат Ахметов, который в последние годы не посещает матчи своей команды.

"Его отношение к команде не меняется: он как был с командой, так с ней и остается. Он полностью вовлечен во все процессы в команде и в клубе.

То, что президент уже много лет не ходит на стадион, – это больно, больно команде, больно клубу, но больнее всего президенту. Ситуация сложная, конечно же, нам его не хватает, и мы горим желанием, чтобы он как можно быстрее появился на стадионе. Но принимать решение ему, и, думаю, только он знает, когда это решение будет принято", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.01.2022 в 00:39
Появится когда Шахтер будет играть в финале ЛЧ
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
04.01.2022 в 00:53
так довго не живуть
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0
0
sasha_lv (Львів)
04.01.2022 в 00:23
Переживає шо шлях Ахатя повторить?
Ответить
0
-1


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