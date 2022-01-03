"Это больно, нам его не хватает" - Палкин рассказал, когда Ахметов вернется на стадион

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, когда вернется на стадион президент клуба Ринат Ахметов, который в последние годы не посещает матчи своей команды.

"Его отношение к команде не меняется: он как был с командой, так с ней и остается. Он полностью вовлечен во все процессы в команде и в клубе.

То, что президент уже много лет не ходит на стадион, – это больно, больно команде, больно клубу, но больнее всего президенту. Ситуация сложная, конечно же, нам его не хватает, и мы горим желанием, чтобы он как можно быстрее появился на стадионе. Но принимать решение ему, и, думаю, только он знает, когда это решение будет принято", - сказал Палкин.