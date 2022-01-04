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Леоненко: В еврокубках для украинских команд год никакой. Даже не провальный, а просто никакой

Премьер-лига
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Слова экспертам

Леоненко: В еврокубках для украинских команд год никакой. Даже не провальный, а просто никакой

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о минувшем, 2021 годе для украинского футбола.

"Если считать еврокубки, то год никакой. Даже не провальный, а просто никакой.

А если брать УПЛ, то она у нас лучше всех и самая интересная. Что вверху, что внизу таблицы. Уровень слабый – а турнирная таблица интересная. Кроме "Шахтера" и "Динамо" у нас все команды одинаковые, нет большого разрыва", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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