Леоненко: В еврокубках для украинских команд год никакой. Даже не провальный, а просто никакой

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о минувшем, 2021 годе для украинского футбола.

"Если считать еврокубки, то год никакой. Даже не провальный, а просто никакой.

А если брать УПЛ, то она у нас лучше всех и самая интересная. Что вверху, что внизу таблицы. Уровень слабый – а турнирная таблица интересная. Кроме "Шахтера" и "Динамо" у нас все команды одинаковые, нет большого разрыва", - сказал Леоненко.