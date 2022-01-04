Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: В еврокубках для украинских команд год никакой. Даже не провальный, а просто никакой
Слова экспертам
скриншот youtube
Экс-игрок "
"Если считать еврокубки, то год никакой. Даже не провальный, а просто никакой.
А если брать УПЛ, то она у нас лучше всех и самая интересная. Что вверху, что внизу таблицы. Уровень слабый – а турнирная таблица интересная. Кроме "Шахтера" и "Динамо" у нас все команды одинаковые, нет большого разрыва", - сказал Леоненко.
Популярное сейчас
- Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника
- Палкин: Шахтер хочет замахнуться на трофей Лиги чемпионов
- В Десне прокомментировали информацию о возможном трансферном бане для клуба
- Трансфер Миколенко в Эвертон: вопросы и ответы
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО