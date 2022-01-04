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Григорчук: О новых инвесторах Черноморца у меня сложилось приятное впечатление
Тренер рассказал о своих переговорах с одесским клубом
Фото: ФК Шахтер Солигорск
Новый главный тренер "
— Слухи о вашем новом альянсе с "Черноморцем" появились в начале зимы, а в середине декабря на разных сайтах стала тиражироваться информация о том, что через несколько дней ваш переход обретет официальную форму. С чем были связаны проволочки с назначением?
— Просто вышло так, что необходимо было решить целый ряд технических вопросов - возможно, нужны были какие-то доработки документального характера. Это и отложило подписание контракта до 30 декабря. Теперь все обрело официальную форму, и я очень этому рад. Это хороший подарок к новогоднему празднику.
— Одесский клуб обрел нового генерального партнера — группу компаний Vertex United. Ваш контракт подписывали с новыми руководителями?
— В офисе ФК "Черноморец" соглашение подписывалось с участием Анатолия Мисюры (генерального директора клуба – прим). Он поставил подпись от клуба, а я - от себя.
— С новыми инвесторами "Черноморца" — Борисом Кауфманом и Александром Грановским общались?
— Да, конечно. Общаясь с ними, у меня сложилось приятное впечатление. Видно, что это очень успешные амбициозные люди. Как правило, такие хотят добиваться во всем высоких результатов - и это мне импонирует. Надеюсь, что вместе мы их добьемся.
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