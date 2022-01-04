Григорчук: О новых инвесторах Черноморца у меня сложилось приятное впечатление

Новый главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук рассказал о том, как происходило его возвращение в одесский клуб.

— Слухи о вашем новом альянсе с "Черноморцем" появились в начале зимы, а в середине декабря на разных сайтах стала тиражироваться информация о том, что через несколько дней ваш переход обретет официальную форму. С чем были связаны проволочки с назначением?

— Просто вышло так, что необходимо было решить целый ряд технических вопросов - возможно, нужны были какие-то доработки документального характера. Это и отложило подписание контракта до 30 декабря. Теперь все обрело официальную форму, и я очень этому рад. Это хороший подарок к новогоднему празднику.

— Одесский клуб обрел нового генерального партнера — группу компаний Vertex United. Ваш контракт подписывали с новыми руководителями?

— В офисе ФК "Черноморец" соглашение подписывалось с участием Анатолия Мисюры (генерального директора клуба – прим). Он поставил подпись от клуба, а я - от себя.

— С новыми инвесторами "Черноморца" — Борисом Кауфманом и Александром Грановским общались?

— Да, конечно. Общаясь с ними, у меня сложилось приятное впечатление. Видно, что это очень успешные амбициозные люди. Как правило, такие хотят добиваться во всем высоких результатов - и это мне импонирует. Надеюсь, что вместе мы их добьемся.