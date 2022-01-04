Шахтер ведет переговоры о продлении контракта Соломона

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с контрактом израильского вингера Манора Соломона.

– Какова ситуация с Манором Соломоном? Была информация об обмене израильтянина на Бога, игра которого нравится Роберто Де Дзерби.

– Мы с ним обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении. Что касается Бога, да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Но если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не лучший сезон, думаю, есть объективные причины. Если этих игроков сравнить по статистике, то, как в этом сезоне, так и в прошлом, Соломон показал лучший результат, чем Бога, к тому же Манор моложе на три года.

В текущем сезоне Соломон провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил две результативные передачи. Контракт легионера с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года.

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