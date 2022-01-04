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Не Шахтером единым. На вингера Аякса претендует еще два клуба
24-летний бразилец вскоре сменит клубную прописку
Фото: Reprodução
24-летний вингер "Аякса" Давид Нерес может сменить команду уже это зимой.
Бразильский футболист перестал демонстрировать прежнюю эффективность и поэтому на него не рассчитывают в команде. Нересом активно интересуется донецкий "Шахтер", который готов предложить за игрока 15 млн евро и оставить "Аяксу" часть экономических прав.
Впрочем, как сообщает Voetbal International, на футболиста претендуют еще два неназванных клуба, а поэтому "горнякам" сперва предстоит выиграть за конкуренцию за право подписания бразилцьа.
Ранее сообщалось, что Нерес заинтересован в переходе в украинскую команду.
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