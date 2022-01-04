Не Шахтером единым. На вингера Аякса претендует еще два клуба

24-летний вингер "Аякса" Давид Нерес может сменить команду уже это зимой.

Бразильский футболист перестал демонстрировать прежнюю эффективность и поэтому на него не рассчитывают в команде. Нересом активно интересуется донецкий "Шахтер", который готов предложить за игрока 15 млн евро и оставить "Аяксу" часть экономических прав.

Впрочем, как сообщает Voetbal International, на футболиста претендуют еще два неназванных клуба, а поэтому "горнякам" сперва предстоит выиграть за конкуренцию за право подписания бразилцьа.

Ранее сообщалось, что Нерес заинтересован в переходе в украинскую команду.