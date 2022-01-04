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Не Шахтером единым. На вингера Аякса претендует еще два клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

24-летний бразилец вскоре сменит клубную прописку

Не Шахтером единым. На вингера Аякса претендует еще два клуба

Фото: Reprodução

Новина українською

24-летний вингер "Аякса" Давид Нерес может сменить команду уже это зимой.

Бразильский футболист перестал демонстрировать прежнюю эффективность и поэтому на него не рассчитывают в команде. Нересом активно интересуется донецкий "Шахтер", который готов предложить за игрока 15 млн евро и оставить "Аяксу" часть экономических прав.

Впрочем, как сообщает Voetbal International, на футболиста претендуют еще два неназванных клуба, а поэтому "горнякам" сперва предстоит выиграть за конкуренцию за право подписания бразилцьа.

Ранее сообщалось, что Нерес заинтересован в переходе в украинскую команду.

Читайте также15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Voetbal International

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
04.01.2022 в 12:52
Каких это неназванных?может шешнадцать неназванных претендует? значит если кроты реально претендуют,то перейдёт в шахту
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