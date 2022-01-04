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Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего

Премьер-лига
(2 голосов)

В днепровском клубе больше не рассчитывают на игрока

Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин, который выступал на правах аренды за "Днепр-1" в текущем сезоне, досрочно вернется в расположение столичного клуба. Об этом сообщил президент днепрян Юрий Береза.

"Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист, но о нём я пока не могу говорить. Ну а Русин возвращается в "Динамо". Он талантливый игрок, но у него в "Днепре-1" не пошло, так бывает. Я ему желаю успехов", — сказал Береза в интервью Youtube-каналу "Днепрянин".

Напомним, "Днепр-1" арендовал Русина летом 2021 года. Срок соглашения был рассчитан до конца сезона. С того времени форвард провел 10 матчей за днепрян во всех турнирах и забил два гола.

Ранее "Динамо" объявило о возвращении из аренды из "Днепра-1" Владислава Дубинчака.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин Юрий Береза
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Источник:
Днепрянин

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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
04.01.2022 в 12:56
Сложно ... Если уж в Днепре "не пошло", сложно... Наверное, "этажом ниже" надо себе местечко искать.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
04.01.2022 в 12:33
Игрок уровня ингульца или миная
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
04.01.2022 в 12:15
Продать его нахер
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
04.01.2022 в 12:13
Да ничего! Не пропадет!Луческу что то сделает
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0
-1


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