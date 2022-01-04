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Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего
В днепровском клубе больше не рассчитывают на игрока
Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин, который выступал на правах аренды за "Днепр-1" в текущем сезоне, досрочно вернется в расположение столичного клуба. Об этом сообщил президент днепрян Юрий Береза.
"Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист, но о нём я пока не могу говорить. Ну а Русин возвращается в "Динамо". Он талантливый игрок, но у него в "Днепре-1" не пошло, так бывает. Я ему желаю успехов", — сказал Береза в интервью Youtube-каналу "Днепрянин".
Напомним, "Днепр-1" арендовал Русина летом 2021 года. Срок соглашения был рассчитан до конца сезона. С того времени форвард провел 10 матчей за днепрян во всех турнирах и забил два гола.
Ранее "Динамо" объявило о возвращении из аренды из "Днепра-1" Владислава Дубинчака.
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