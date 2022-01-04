Герой футбольного дня. Владислав Дубинчак

Переход Виталия Миколенко в "Эвертон" представлен, рассмотрен и обсосан уже с разных сторон. Освещены детали будущей конкуренции украинца за место в основе, его зарплата и возможные трудности в виде языкового барьера. Но практически без внимания оставлено другое звено этой же цепочки – возвращение Дубинчака в "Динамо". Не было бы трансфера Миколенко – не было бы и этой истории.

Для Миколенко АПЛ – космос, а для Дубинчака своя вселенная – это "Динамо". Хорошо для самолюбия, когда ты числишься в таком клубе, но когда почти семь лет даже не тренируешься с основой (у Дубинчака контракт с "Динамо" действует с 2015-го года, с тех пор – только аренды), то мысли о возвращении превращаются в идею фикс. Так сложилось, что за спиной Миколенко на левом фланге защиты "Динамо" не было ни одного профильного игрока. Там играли Караваев и Шабанов, но они не левые защитники. А получивший немало авансов Константин Вивчаренко в свои 19 лет может похвастаться только одним-единственным попаданием в заявку на матч взрослой команды (25.08.2020, матч за Суперкубкок Украины "Шахтер" - "Динамо").

Хотя у него уже больше полугода действует с "Динамо" взрослый контракт. Полтора года назад он проходил сбор с основным составом "Динамо", но не поразил Мирчу Луческу так, как это сделали Забарный и Сирота. Так что Дубинчак приходит фактически на пустое место. С тремя с половиной сезонами и свыше восьмидесяти матчами в УПЛ в багаже, ​​именно он будет фаворитом в борьбе за вакантную позицию.

Фото - СК "Днепр-1"

Он является лучшим (!) игроком текущего чемпионата по количеству выполненных точных навесов – 29 (в среднем по 1,81 за матч). Кроме фланговых подач, на 60% в его аналитическом профиле развиты такие качества как цепкость (65%), дриблинг (60%), игра во время прессинга (64%). Специалисты по обработке данных ТТД характеризуют Дубничака как футболиста, который "играет решающую роль как на стадии развития, так и на конечной стадии атак левым флангом. Частые и эффективные взаимодействия с партнером по левому флангу помогают создавать зоны насыщения и удачно вести борьбу при переходах". с).

Кроме сугубо защитных характеристик, в матчах этого сезона Дубинчак заработал на себе 36 фолов (у Миколенко – 27), сделал сто навесов (у Миколенко – 53), предпринял 67 попыток обводок игроков-соперников (у Миколенко – 32). Далеко не по всем компонентам игры он дотягивает до уровня новоиспеченного игрока "Эвертона", но некоторые козыри способен применить с первых же ходов.

Игровые характеристики Владислава Дубинчака / скриншот - InStat

Проигравших в этой истории нет… Разве что "Днепр-1", которому придется хорошо попотеть, чтобы найти равноценную замену Дубинчаку.