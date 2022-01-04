Не забывает про футбол. Педриньо показал, как проводит свой отпуск

Полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо проводит сейчас свой отпуск в родной Бразилии, но даже там он не забывает про футбол.

23-летний бразилец в очередной раз удивил соцсети своим профессионализмом. Опубликовано видео, где Педриньо мастерски играет в волейбол без помощи рук.

"Педриньо не отключает свою магию даже в отпуске", - говорится в соцсетях "горняков"

Напомним, в нынешнем сезоне Педриньо провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 результативные передачи.