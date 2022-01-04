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Не забывает про футбол. Педриньо показал, как проводит свой отпуск

Премьер-лига
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Отдых по-бразильски

Не забывает про футбол. Педриньо показал, как проводит свой отпуск

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо проводит сейчас свой отпуск в родной Бразилии, но даже там он не забывает про футбол.

23-летний бразилец в очередной раз удивил соцсети своим профессионализмом. Опубликовано видео, где Педриньо мастерски играет в волейбол без помощи рук.

"Педриньо не отключает свою магию даже в отпуске", - говорится в соцсетях "горняков"

Напомним, в нынешнем сезоне Педриньо провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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