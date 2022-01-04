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Не забывает про футбол. Педриньо показал, как проводит свой отпуск
Отдых по-бразильски
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо проводит сейчас свой отпуск в родной Бразилии, но даже там он не забывает про футбол.
23-летний бразилец в очередной раз удивил соцсети своим профессионализмом. Опубликовано видео, где Педриньо мастерски играет в волейбол без помощи рук.
"Педриньо не отключает свою магию даже в отпуске", - говорится в соцсетях "горняков"
Напомним, в нынешнем сезоне Педриньо провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 результативные передачи.
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