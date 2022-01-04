  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 может арендовать защитника Динамо Вантуха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 может арендовать защитника Динамо Вантуха

Премьер-лига
(1 голосов)

После ухода Дубинчака, днепряне ищут нового защитника

Днепр-1 может арендовать защитника Динамо Вантуха

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о вероятности перехода защитника "Динамо" Романа Вантуха в днепровский клуб.

Можете подтвердить трансфер Вантуха?

– Вантух – скорее всего. Есть вопросы с "Динамо". Мы хотим определиться по некоторым футболистам с ними. Мы готовы, не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены, – сказал Береза.

Отметим, что "Черноморец" взял в аренду Вантуха из "Динамо" до конца сезона. На счету защитника 1 забитый мяч в 10 матчах одесской команды.

Ранее стало известно о том, что защитник Владислав Дубинчак и нападающий Назарий Русин возвращаются в киевское "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1 Юрий Береза Роман Вантух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Днепрянин

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 15:08
подождёте до лета
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...