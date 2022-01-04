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Днепр-1 может арендовать защитника Динамо Вантуха
После ухода Дубинчака, днепряне ищут нового защитника
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о вероятности перехода защитника "Динамо" Романа Вантуха в днепровский клуб.
– Можете подтвердить трансфер Вантуха?
– Вантух – скорее всего. Есть вопросы с "Динамо". Мы хотим определиться по некоторым футболистам с ними. Мы готовы, не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены, – сказал Береза.
Отметим, что "Черноморец" взял в аренду Вантуха из "Динамо" до конца сезона. На счету защитника 1 забитый мяч в 10 матчах одесской команды.
Ранее стало известно о том, что защитник Владислав Дубинчак и нападающий Назарий Русин возвращаются в киевское "Динамо".
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