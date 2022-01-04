Днепр-1 может арендовать защитника Динамо Вантуха

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о вероятности перехода защитника "Динамо" Романа Вантуха в днепровский клуб.

– Можете подтвердить трансфер Вантуха?

– Вантух – скорее всего. Есть вопросы с "Динамо". Мы хотим определиться по некоторым футболистам с ними. Мы готовы, не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены, – сказал Береза.

Отметим, что "Черноморец" взял в аренду Вантуха из "Динамо" до конца сезона. На счету защитника 1 забитый мяч в 10 матчах одесской команды.

Ранее стало известно о том, что защитник Владислав Дубинчак и нападающий Назарий Русин возвращаются в киевское "Динамо".