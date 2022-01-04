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"Все возможно, главное – желание." - Палкин рассказал, когда Срна сможет возглавить Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

А был бы интересный вариант

"Все возможно, главное – желание." - Палкин рассказал, когда Срна сможет возглавить Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин порассуждал о том, когда легенда клуба, а ныне директор по футболу Дарио Срна сможет возглавить команду.

- Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером "Шахтера" в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?

- Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание. Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны.

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В статье: Дарио Срна Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 17:34
ещё один физрук
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0
-1
Dr. House (Поділля)
04.01.2022 в 16:42
Когда-когда? После Де Дзерби ,этим летом, скорее всего в конце августа
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+2
0


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