"Все возможно, главное – желание." - Палкин рассказал, когда Срна сможет возглавить Шахтер

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин порассуждал о том, когда легенда клуба, а ныне директор по футболу Дарио Срна сможет возглавить команду.

- Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером "Шахтера" в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?

- Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание. Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны.