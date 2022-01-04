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"Все возможно, главное – желание." - Палкин рассказал, когда Срна сможет возглавить Шахтер
А был бы интересный вариант
shakhtar.com
Генеральный директор "
- Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером "Шахтера" в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?
- Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание. Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны.
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