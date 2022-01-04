Динамо на сборе в Испании проведет пять спаррингов

Киевское " Динамо " уточнило информацию о первом зимнем сборе команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, отпуск у игроков продлится до 13 января, а с 14 числа команда возобновит работу.

После планового медосмотра несколько дней "бело-синие" будут заниматься на клубной базе, а 17 января команда отправится на первый зимний межсезонный сбор. Его динамовцы проведут на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, неподалеку от городов Аликанте и Мурсия.

За время первого сбора, который продлится до 27 января, "Динамо" проведет пять контрольных матчей. Список спарринг-партнеров будет опубликован после того как все матчи будут окончательно согласованы и утверждены.