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Динамо на сборе в Испании проведет пять спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперники пока уточняются

Динамо на сборе в Испании проведет пять спаррингов

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" уточнило информацию о первом зимнем сборе команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, отпуск у игроков продлится до 13 января, а с 14 числа команда возобновит работу.

После планового медосмотра несколько дней "бело-синие" будут заниматься на клубной базе, а 17 января команда отправится на первый зимний межсезонный сбор. Его динамовцы проведут на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, неподалеку от городов Аликанте и Мурсия.

За время первого сбора, который продлится до 27 января, "Динамо" проведет пять контрольных матчей. Список спарринг-партнеров будет опубликован после того как все матчи будут окончательно согласованы и утверждены.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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shat (киев)
04.01.2022 в 19:13
а ещё они будут тренироваться в обуви , в какой объявят ещё позднее !
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